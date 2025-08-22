Una estadounidense que vive en Almería explota con lo que sucede en España: "Me dicen que me vaya"

El choque cultural que supone trasladarse a un nuevo país, con diferentes costumbres, idioma, formas de ser y de actuar es uno de los más complicados retos a los que se enfrentan todos aquellos ciudadanos que deciden viajar a un territorio diferente a su lugar de origen para convertirlo en su hogar. Esto es lo que le ha ocurrido a una americana que reside actualmente en Almería y que ha mostrado en sus redes sociales la realidad que se ha encontrado en la provincia andaluza.

"La gente solo quiere ser mi amigo para practicar su inglés", ha señalado la creadora de contenido que se encuentra tras el perfil @lo_oglesbee a sus miles de seguidores, a quienes les ha mostrado su pasión por el territorio andaluz, en el que reside desde hace seis años, pero también los inconvenientes con los que ha tenido que lidiar durante este tiempo.

Sobre las situaciones que ha vivido desde que se trasladó a España para residir y trabajar, la 'influencer' que se autodefine como una enamorada de Andalucía y su cultura ha relatado: "La gente me interrumpe cuando estoy hablando para preguntarme de donde soy".

Las situaciones a las que se enfrenta esta joven americana residente en Almería

Pero esta no es la única problemática a la que se ha tenido que enfrentar tanto esta joven como gran parte de los ciudadanos extranjeros residentes en España, pues asegura que, aunque se ha sentido bien recibida desde el comienzo, ha tenido que tratar con diversas personalidades que le han reclamado que vuelva a su país de origen: "La gente me dice que me vaya a mi país cuando digo cualquier cosa sobre España".

"La gente se enfada cuando digo que soy americana, pero ellos me dicen 'la americana' todos los días", ha recalcado la mujer, que ha zanjado diciendo: "Tenía que decirlo y lo dije".

La relación de esta creadora de contenido americana con España, desde 2017

Pero, a pesar de este tipo de incidentes, esta 'influencer' ha mostrado en infinidad de ocasiones su admiración por España y, en concreto, Andalucía, y su felicidad por residir en Almería. Un camino vital que comenzó en 2017, cuando visitó el país para estudiar durante tres meses, lo que le "cambió la vida".

"Nunca había oído hablar de Almería antes de mudarme aquí, no sabía nada al respecto y se suponía que solo estaría aquí durante unos meses, pero obviamente terminé amándolo", ha señalado la creadora de contenido que ya ha convertido el territorio en un hogar que no piensa abandonar.