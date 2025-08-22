La Junta aplaza sus explicaciones sobre los incendios en Andalucía: "Se darán cuando termine el riesgo"

El Gobierno de Andalucía no dará explicaciones sobre los incendios forestales que ha sufrido la comunidad hasta que no desaparezca el riesgo extremo de fuegos. Así lo ha aprobado la mayoría absoluta del PP en la Diputación Permanente del Parlamento autonómico y lo ha defendido el consejero Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha asegurado que pedirá intervenir cuando este periodo finalice.

Los grupos de la izquierda habían presentado una serie de propuestas para exigir la intervención extraordinaria de Sanz y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, para detallar el trabajo de prevención y lucha contra los incendios. Sin embargo, la mayoría absoluta del PP ha tumbado esta petición así como la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, sobre el incendio de la Mezquita.

En Andalucía este verano se han producido 90 incendios, los más importantes en Tarifa y Zahara y los grupos de la oposición -Vox también se ha sumado- consideran "excesivo" el tiempo que va a pasar entre que se produjeron estos fuegos y se vuelva a la normalidad parlamentaria. "Desde que se inició el incendio hasta la primera sesión de control del Gobierno va a pasar un mes", ha apuntado el líder de Vox, Manuel Gavira. Como él, el resto de partidos ha considerado que hay que "hacer preguntas", ya que, según el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya han "dejado unos días para que los técnicos hagan su trabajo".

Sanz comparecerá más adelante

Mientras los grupos debatían sobre la necesidad de celebrar de un pleno extraordinario para que el consejero de Presidencia detallara la gestión de los incendios, el propio Sanz ha rechazado en una rueda de prensa que vaya a intervenir durante el mes de agosto antes de que su propio grupo se pronunciara. En sede parlamentaria, el dirigente popular ha definido como "irresponsable esta petición" y ha defendido que realizará "un balance" de "todos" los incendios que se produzcan en el territorio.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa. / Joaquin Corchero / Europa Press

"Pediré la comparecencia a petición propia cuando se produzca la finalización del riesgo extremo de incendio que tenemos en este momento", ha asegurado el consejero a preguntas de los periodistas. Sanz no ha anunciado una fecha concreta para su intervención, ya que esta dependerá "del Comité General del Plan Infoca". "A lo que se tiene que dedicar el director del Plan Infoca es a extinguir y a luchar contra los incendios", ha defendido.

Aunque las temperaturas de la comunidad autónoma se reducen, el Plan Infoca mantiene el riesgo de incendios como extremo, al menos hasta el próximo domingo. Aun así, el territorio afectado por esta alerta es cada vez menor. De hecho, el riesgo extremo se instauró el 1 de junio y la Junta prevé que se mantenga activo hasta el 15 de octubre, cuando termine la temporada de altas temperaturas en la comunidad.

El PP defiende su gestión

Frente a la negativa del PP a aceptar un pleno extraordinario en Andalucía, sí que lo ha exigido en el Senado para que el Gobierno de España dé explicaciones. "La situación no es comparable, nosotros no hemos activado la situación operativa dos hasta ahora en ningún incendio en Andalucía", ha replicado Sanz, que ha subrayado que "el 85% de los incendios en Andalucía se quedan en conato". Así, ha insistido que aquí no se han solicitado "medios extraordinarios del Estado", por lo que "no es comparable"

"No hay nada que haga necesaria esta celebración extraordinaria y urgente de la convocatoria", ha sentenciado el diputado popular Pablo Venzal entre las críticas de los grupos. La oposición ha puesto el foco especialmente en la prevención de las llamas y han lamentado sus "carencias". Además, han señalado que "Andalucía no está bien preparada para afrontar problemas" debido a la situación la falta de personal y el estado de la maquinaria.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha destinado 257 millones de euros en el operativo contra los incendios, 14 millones más que en 2024. "Lo que antes el PSOE gastaba en todo el Plan, la Junta lo invierte solo en prevención", ha puntualizado Sanz. En concreto, la consejería de Presidencia invierte el 56,8% del dinero destinado a los incendios a los trabajos que se realizan durante el invierno

Pese al rechazo del PP los grupos seguirán insistiendo en que se estudien estos fuegos. "El PSOE va a pedir una comisión de investigación para ver cómo se están gestionando los recursos humanos y laborales en la prevención de incendios", ha asegurado la portavoz de los socialistas. Además, Nieto ha defendido que, "si hay visos de ilegalidad", su grupo no se va a oponer a que se investigue y "si tiene que acabar en los juzgados, que así sea".