Más de 125.000 alumnos andaluces de Bachillerato y FP estudian este curso con becas del Estado

Un total de 125.094 alumnos andaluces de ciclos formativos postobligatorios no universitarios han podido cursar sus estudios gracias a las becas concedidas por el Estado, siendo los estudiantes de Bachillerato el grupo mayor número de beneficiados, con un total de 54.490 becas aceptadas. Las enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español incluyen Bachillerato, ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior, las enseñanzas artísticas profesionales, las deportivas, idiomas, así como las enseñanzas artísticas superiores.

Becas otorgadas

En una nota, el Gobierno ha detallado que del total de becas otorgadas en el curso 2024-2025 en Andalucía, tras los estudiantes de Bachillerato, la etapa que acumula mayor número de estudiantes son los ciclos Formativos de FP de Grado Superior, con 36.155 aceptadas; de Grado Medio, con 26.386 alumnos con apoyo económico y los pertenecientes a ciclos formativos de FP básica, donde pudieron cursar sus estudios 2.578 estudiantes con becas.

En cuanto al género de los beneficiados, el 52,62% de las solicitudes aceptadas estuvieron destinadas a mujeres estudiantes (65.821), mientras que el 47,38% eran hombres (59.273). Según el tipo de centro en el que cursaban los estudios, el mayor volumen -- 88.532-- pertenecían a Institutos de Educación Secundaria, 27.053 a centros docentes privados, 2.093 estaban matriculados en centros públicos integrado de FP y 1.756 a alumnos de conservatorios profesionales de música.

Asimismo, dentro de las becas objeto de análisis estudios también se incluyen las destinadas a alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, que en el curso 2024-2025 alcanzó las 45.967 becas, el 91,08% de las solicitadas (50.467). En este caso, el 70,30% eran para alumnos (32.316) y el 29,7% para alumnas (13.651). En estas ayudadas, 23.748 tuvieron como destino a estudiantes de Educación Primaria, 10.395 en Educación Secundaria Obligatoria y 7.951 en Educación Infantil.

Por tipo de centro donde cursaban sus estudios, 22.851 cursan sus estudios en centros de Educación Infantil y Primaria, 9.425 en institutos de Educación Secundaria y 9.197 en centros docentes privados. Para el curso 2024-2025, el Gobierno de España ha destinado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros a becas y ayudas al estudio, una cifra que ha aumentado en más de 1.100 millones de euros desde 2017, más de un 80%.