Andalucía suma 137 incendios y 5.099 hectáreas quemadas: "Aún estamos en máximo riesgo"

Andalucía ha sufrido este verano un total de 137 incendios forestales. Así lo ha explicado Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, que ha asegurado que el riesgo de que se produzcan nuevos fuegos "sigue siendo alto": "Aún quedan por delante los meses de septiembre e incluso octubre".

Los datos de balance del verano reflejan un total de 651 intervenciones en la comunidad autónoma. De estos, 514 se han quedado en conatos, mientras que 137 pasaron a declararse incendios forestales. En total, han ardido 5.090 hectáreas, 3.766 de las cuales son de matorral.

Sanz, en declaraciones a la Cadena Ser, ha calificado el año de "muy complejo y difícil". "No se puede caer en la complacencia, ya que en cualquier momento puede producirse un incendio de máxima peligrosidad", apuntaba haciendo un llamado a la prudencia.

Tal y como explicó un bombero del Infoca a El Correo de Andalucía esta misma semana, los incendios en Andalucía suelen ir evolucionando. Si la parte occidental sufre a principios del verano, la oriental está en peligro hasta septiembre y octubre. A pesar de todo, hasta el momento Andalucía no ha necesitado declarar el nivel 2 de Emergencia operativa, como sí ha ocurrido en otras comunidades. Sanz ha resaltado que esto ha sido "gracias a la efectividad del Plan Infoca".

Los medios aéreos actúan en el incendio de Tarifa / Francisco J.Olmo / Europa Press

Sanz saca pecho ante las protestas

La misma semana en la que los bomberos del Infoca han protestado por su precariedad laboral, Sanz ha sacado pecho por la gestión. De esta manera, ha valorado que los incendios se han controlado en "tiempo récord, logrando su estabilización en menos de 24 horas, incluso en casos especialmente graves y peligrosos". Todo ello, gracias a "la rápida respuesta y la eficacia de los medios desplegados por la Junta de Andalucía, a través del Plan Infoca, han sido clave para obtener estos resultados".

El consejero de Presidencia ha resaltado que el PP "invierte en prevención la misma cantidad que el PSOE destinaba en su etapa al completo plan Infoca". Ha asegurado que "prácticamente se ha duplicado el presupuesto del plan".

"Se ha modernizado por completo la infraestructura, los vehículos y los medios materiales del plan Infoca, además de mejorar las condiciones para los trabajadores", señaló Sanz. Eso no es óbice para las mejoras: "Aún hay que seguir trabajando y avanzando".

Según el consejero de la Junta de Andalucía, se han invertido "45,4 millones de euros" en nuevos vehículos, renovando el 75% de las autobombas, y, en materia de infraestructuras, se ha llevado a cabo una inversión "sin precedentes" de 165 millones de euros para el nuevo centro de defensa forestal.

Con respecto a las protestas realizadas por los bomberos del Infoca, Sanz cree que están "politizadas". Además, atacó al PSOE por haberse colocado para "liderarlas" cuando rebajaron un 12% el presupuesto destinado al Plan Infoca.

Por último, Sanz piensa que "Andalucía cuenta con el mayor y mejor dispositivo de lucha contra incendios de toda España", por lo que los ciudadanos deben sentirse "orgullosos". El consejero ha anunciado a través de sus redes sociales que hará un balance cuando acabe la época de riesgo algo "a petición propia".

El incendio en Atlanterra

El consejero de presidencia no ha dudado en hablar nuevamente del incendio que se produjo el 11 de agosto en el paraje de la Sierra de la Plata, en Atlanterra, en Tarifa: "Existen indicios suficientes para pensar que pudo haber sido provocado", apuntó sobre los motivos de un fuego para el que hay una investigación abierta. Eso sí, ha pedido paciencia. "Esta investigación no es tan fácil", ha señalado.

Por último, Sanz ha recordado que la colaboración ciudadana es muy importante a la hora de evitar incidentes mayores en los incendios. Ha pedido que quienes vean humo o cualquier otro indicio, llamen al 112 con rapidez. "Esos primeros segundos son clave para salvar vidas", recordó. El político popular insistió: "El 90% de los incendios están relacionados con la acción humana, ya sea por negligencia, irresponsabilidad o, en casos como este, por intencionalidad y maldad, hay que decirlo claramente".