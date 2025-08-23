Marbella, Estepona o Tarifa: el 'top ten' de los destinos andaluces con hoteles más caros este verano

El precio medio de una habitación en un hotel de Marbella este verano es de 375 euros, un 23% más que en el mes de julio de 2023. El municipio de la Costa del Sol se ha consolidado como el más caro de toda España por encima de la costa de Baleares.

Así lo refleja el último informe del Instituto Nacional de Estadística que establece la clasificación de los destinos turísticos de verano con precios de hoteles más caros. La Costa del Sol o la Costa de la Luz de Cádiz han situado a varios de sus municipios en lo más alto de esta clasificación.

El segundo puesto a nivel nacional es para San Sebastián, pero a continuación se sitúa de nuevo Andalucía, con Estepona, con una tarifa media diaria de 271 euros, un 14% más que el pasado año. Le sigue Nerja con una media de 172 euros y una subida del 8% y Toremolinos con 168 euros.

Ya fuera de la Costa del Sol, en la provincia de Cádiz, el quinto destino andaluz con precios de hoteles más caros este verano es Tarifa con una media de 183 euros, aunque en este caso con un descenso sobre los precios de 2024.

El 'top ten' de los destinos andaluces con hoteles más caros continua con Cádiz (169 euros), Mojácar (163) Benálmadena (162), Roquetas de Mar (151) y Málaga (135).

La media de los precios en toda la Costa del Sol es de 192 euros mientras que en la Costa de Cádiz es de 170 euros. Cuando se analizan en su conjunto, los precios más caros a nivel nacional están en Baleares y País Vasco.

Subida generalizada en Andalucía

Este verano, en Andalucía el incremento de las tarifas medias de los hoteles ha rondado el 6% por encima de la media nacional (5%). De hecho, según el INE, la tarifa media se ha situado en 152,66 euros por noche durante el pasado mes de julio.

A nivel nacional facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 146,5 euros en julio, lo que supuso un aumento del 4,6% respecto al mismo mes de 2024.En el caso andaluz, el aumento fue superior al 6%.