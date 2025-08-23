Un nuevo incendio provoca parones y retrasos en los trenes de Sevilla a Madrid y Barcelona

La circulación ferroviaria entre Puertollano y Venta de la Inés en la tarde de este sábado ya ha sido restablecida, tras estar detenida durante unos minutos. El motivo ha sido un incendio, sobre las 17.15 aproximadamente, con origen en Brazatortas (Ciudad Real) muy próximo a las vías del tren, lo que obligó a detener tanto los trenes de alta velocidad como los de la red convencional.

Según ha informado Renfe a El Correo de Andalucía, por el "momento se desconoce el número de viajeros y trenes afectados, aunque los bomberos y los servicios de emergencia han trabajado con rapidez para extinguir el incendio". Según la compañía han sido una decena de trenes afectados que han sufrido demoras de unos 35 minutos. "A lo largo del recorrido, intentarán recortar ese tiempo para agilizar los retrasos", aclaran desde Renfe.

Parones y retrasos

Los diferentes trenes han tenido que parar en diferentes estaciones hasta que se apagara el fuego como viene siendo habitual por precaución y protocolo al encontrarse las llamas muy próximas a las vías. Este hecho ha generado unos parones y retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Sevilla con Madrid y Barcelona.

Entre los afectados se encuentra el AVE Sevilla-Barcelona que salió de Santa Justa a las 16.36 horas, que ha permanecido detenido a la espera de reanudar su marcha.

Restablecida la circulación a las 18.00

A las 18.00 horas, la compañía confirmó que el incendio había quedado sofocado y se restablecía la circulación en el tramo comprendido entre Puertollano y Venta de la Inés. Los trenes detenidos comenzaron a reanudar la marcha de manera progresiva.

No es el único caso que ha ocurrido en los últimos días. El pasado martes la circulación entre Madrid y Andalucía se vio afectada por un incendio en Toledo. En aquel caso, hubo hasta diez trenes de Renfe con conexiones a Málaga o Sevilla que se quedaron detenidos en distintos puntos del recorrido con más de 1.800 viajeros a bordo.