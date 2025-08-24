Antonio Molina, experto en adicciones: "Los esteroides anabolizantes serán un gran problema en unos años"

Antonio Molina es educador social y fundador y director de Fromm Bienestar. Su clínica, especializada en el tratamiento de las adicciones, abrió en 2018 en Mairena del Aljarafe. "Tenemos una unidad sanitaria que es específica en adicciones", afirma sin mencionar las drogas. Porque aquí tocan las adicciones a nivel general. Si las drogas son "las más reconocidas", las adicciones conductuales o comportamentales, "que son aquellas que no tienen que ver con una sustancia como tal, sino con un comportamiento, con una conducta", también son tratadas. "El tema de la cirugía estética, el tema del uso de esteroides anabolizantes...", ejemplifica. "Lo vaticino como uno de los grandes problemas de adicción de los próximos años".

La clínica de Molina está "a la avanzadilla" en estos temas. "No hay mucha experiencia en este tipo de trabajo", reconoce. Este tipo de adicciones está muy relacionada con un "intento de proyección hacia afuera; de soy lo que ves porque no quiero que veas lo que realmente siento por dentro, que estoy en ruina".

Molina explica que la práctica deportiva "está muy bien", pero se han "implementado" una serie de hábitos, "muchas veces arrastrado por ese número sin fin de influencias a través de las redes sociales", que "te dicen continuamente que no basta simplemente con cuidarte y practicar ejercicio de una manera amable o de una manera sana, sino que tienes que destacar". "Eso ya de por sí está poniendo una de las primeras piedras", apunta antes de referir que estas sustancias, al llevarte a un punto de mejora física, no te dejan ver lo que hay detrás. "Esto hace que chavales de 17-18 años que no saben qué tipo de entrenamiento implementar, esté pensando en suplementación o fármacos para conseguir de manera inmediata su físico".

"Lo vaticino como uno de los grandes problemas de adicción que vamos a empezar a sufrir en este país y en Andalucía igualmente en los próximos años", reseña Molina. "Ningún uso farmacológico aplicado al deporte es sano, persigue nuevamente otros propósitos que de por sí son insanos, hay que aceptarlo".

En plano similar se sitúa la adicción a la cirugía estética. "Pasa exactamente lo mismo, es decir, ciertos retoques estéticos implican un acto de repetición continuo para mantener el resultado. Pasa con el ácido hialurónico en los labios, pasa con las inyecciones de bótox. Pasado un tiempo, normalmente en torno a 3-6 meses, hay que volver a retocar, hay que volver a retocar para volver a ensalzar eso que ya empieza a venirse abajo. ¿Qué pasa? Que por mucho que eso se venga abajo, nunca va a llegar al punto de origen. Entonces, siempre vas a pinchar sobre lo pinchado y eso va a hacer que esa propia distorsión sobre ti mismo vaya haciendo que el consumo sea mayor y acabes perdiendo la conciencia de lo peligroso que es".

Antonio Molina. / D. D.

Una enfermedad crónica

"Funcionamos como una clínica múltiple en la que abordamos también aspectos relacionados con la psicología a nivel general, con la psiquiatría y con la medicina, aparte de las adicciones. Dependiendo de cada caso, dependiendo de cada persona, pues entran en escena unos recursos u otros".

Molina explica que la adicción es una "enfermedad crónica, que no tiene cura y tendente a la recaída siempre". No se llega a ella por una única razón, sino que hay varios desencadenantes. La primera de ellas y quizás la más desconocida viene dada. "Hay muchas personas con una predisposición genética alta, normalmente esa predisposición viene rascando el árbol genealógico hacia arriba, de manera muy directa", explica el director de Fromm Biennestar. Además, apunta que España es un país donde muchas adicciones se han normalizado "en el abuso diario y cotidiano".

Luego también hay un factor más personal, "psicológico, del rasgo de la personalidad, que también puede potenciar o alimentar el desarrollo de una adicción". "Personas que son muy tendentes a cargarse de malestar, que tienen dificultades ahora de socializar, problemas a la hora compartir problemas, personas con inseguridades, con traumas", explica.

En último término, el "entorno o contexto" también es determinante. "Vivimos a veces ámbitos en los que se normaliza mucho el familiarizarse con la sustancia, con la droga o con comportamientos adictivos. Cuanto más cerca se está de esa normalización, menos miedo se le suele tener y, normalmente, mayor predisposición hay también", dice Molina.

Ninguno de esos tres elementos por sí mismo "es determinante, pero sí que cada persona en su justa medida tiene ese cóctel perfecto para que en un momento dado pueda llegar a desarrollar una adicción". Tolerancia y necesidad son también dos aspectos fundamentales. "Es muy común que una persona adicta que comience consumiendo una sola sustancia acabe terminando por consumir varias", explica Molina.

Antonio Molina en su despacho. / D. D.

Pregunta- ¿Es importante para evitar recaídas tener en cuenta o aceptar que eres un enfermo crónico?

Respuesta- No se destaca casi nunca, pero es bastante importante. Hasta que no te das cuenta de que eso va a vivir contigo toda la vida, no puede dejarlo atrás. Estamos hablando del quid de la cuestión. La recuperación pasa por el reconocimiento y la aceptación de la enfermedad. Es duro, a nadie le gusta identificarse con una enfermedad, sea del cráter que sea, pero tenemos bastante resistencia a reconocer que podemos padecer una enfermedad crónica como una adicción. Esto se alimenta quizás más del estigma social que ha envuelto la adicción a lo largo de los años. Por eso a las personas que la padecen realmente les cuesta identificarse como tal. O intentan otorgarse cien mil etiquetas o cien mil diagnósticos previos antes de aceptarse como una persona adicta.

P.- ¿Cómo se llega a la aceptación?

R.- Cuando ha pasado ya por todos los momentos de resistencia, en los cuales lo ha intentado una y otra vez por sí mismo y no ha podido. Ha ido a un psicólogo pensando que era una depresión o ha ido a un psiquiatra pensando que era un momento puntual en su vida, que coincidía con un duelo, con una pérdida. Y al final se dan cuenta de que no, de que todo eso era producto mismamente de un cuadro clínico, que es una enfermedad; una adicción.

Realmente ese es el gran hándicap de los equipos terapéuticos especializados en adicciones: trabajar para esa aceptación. Porque antes de esa aceptación lo que hay es una negación alimentada por el autoengaño y la mentira. Es muy difícil reconocerlo, sobre todo cuando es una enfermedad que históricamente ha sido tan estigmatizada. Quizás esa es la piedra angular para iniciar un proceso de recuperación exitoso y es necesario, sin aceptación no hay recuperación posible.

P.-¿Los periodos vacacionales hacen florecer aún más las adicciones?

R.- ¿Nos referimos al adicto en tratamiento o al adicto no reconocido? Ahí hay una diferencia fundamental. El que está en tratamiento, que sigue unas recomendaciones terapéuticas, que sigue unas pautas muy concretas para no exponerse a distintos estímulos, para evitar ciertas situaciones de riesgo, etc., etc., es cierto que en el verano o en época de descanso rebaja un poco esas condiciones, se da más permisos a sí mismo y acaba exponiéndose. Acaba tocando más de cerca esos estímulos y eso al final le puede generar un aumento de malestar. Sin embargo, de manera contradictoria, el adicto que está en tratamiento, que termina exponiéndose en esos periodos de descanso y termina cargándose de malestar, no suele recaer durante ese descanso. Recae justamente cuando se termina el descanso. La exposición le refuerza el no consumo como barrera protectora, pero eso le está cargando. Cuando vuelva a su rutina, va a intentar sacar ese malestar y normalmente es cuando mayor riesgo de recaída hay.

El adicto no reconocido es al contrario. El adicto que no es reconocido y que no está realizando un tratamiento, lo que suele pasar es todo lo contrario: en épocas de descanso, el consumo aumenta. Porque rompe su rutina, que muchas veces da un cierto orden, y genera mayor compulsividad, cuesta mucho más poner el límite, cuesta mucho más controlarlo. No directamente tiene por qué ser consumir una sustancia, pero si normalmente es consumir en bares, en restaurantes, es comprar, no se nos olvide que hay adicciones comportamentales, como es la compra compulsiva, que muchas veces puede marcar otro tipo de cuadros de consumo. Hay muchos ámbitos o ambientes que te invitan a consumir: la playa, el chiringuito, para evitar la calor la nevera cargada de mojito o cargada de tinto de verano para pasar la calor cuando te vas a la piscina. Todas estas cosas quizás hacen que el verano sea especialmente relevante como el momento en el que, si no es la misma persona la que empieza a reconocer que tiene un problema, la familia empieza a poner pie en pared y a decir, aquí estamos hablando de algo grave, porque en estas dos semanas o en este mes que esta persona lleva de vacaciones, ha mostrado ciertos episodios que evidentemente evidencian un problema.

P.-¿La peor de todas nuestras compañías es la cabeza?

R.-Como enfermedad mental, el peor enemigo es la cabeza. La personalidad tiene que aprender a convivir con la enfermedad hasta el punto de integrarla y de llegar a quererla.

Es decir, la manera que tú tengas de relacionarte con tu enfermedad es la que te va a permitir recuperarte. La manera que tú tengas de aceptar esa compañía de por vida es la que te va a permitir no echarle el pulso, porque a la adicción no se le puede ganar nunca por la fuerza. Hay que integrarla como una compañera, conocerla. Una lectura en positivo de la adicción permite a la persona llegar a la conclusión de que va a mejorar muchísimo como persona, que atañe a los valores, principios, etcétera, para poder recuperarse de ella.

Pero la cabeza en esos momentos, como decimos, de disfrute, de desconexión, de tal, pues, te vende continuamente la idea de que es tu momento de premio. Después de un año arduo de trabajo o después de una temporada de trabajo, de cole, los niños... Pues ya llega el momento que estás esperando, donde además seguramente hayas hecho unos pequeños ahorros durante el año para poderte pegar algún homenaje.

P.-Pienso en un adicto y dibujo a un yonqui. Sin embargo, no es el prototipo de clientes que tiene esta clínica por lo que veo.

R.-Precisamente ese es el estigma que acompaña la adicción. Es decir, normalmente se reconoce a la persona adicta como coloquialmente y de manera despectiva. Esa mirada estigmatizante lo que está negando es la verdadera razón de ser de la persona adicta. Y es que ahí estaríamos hablando quizás de las últimas consecuencias de la enfermedad. Es decir, los últimos coletazos de la enfermedad, cuando el cuadro clínico ya es tan agudo que la persona lo ha perdido todo y se ha quedado sola en la calle, sin círculo ni redes de apoyo. Esas personas no dejan de ser personas enfermas que por cierto, muy en contra de lo que la gente se cree, podrían recuperarse. Hay casos que te hacen estallar la cabeza y dices, ¿cómo puede ser que esa persona fue lo que fue, se convirtió en lo que se convirtió y de repente retoma, no eso que fue, sino una versión mejorada de lo que ha sido toda la vida? Y es posible.

P.-¿Cómo es el perfil de gente que acude a tratarse su adicción?

R.-Al ser una clínica privada, tenemos mucho perfil de empresarios, como yo digo, de los gordos; no estamos hablando de Pymes, sino personas muy influyentes a nivel empresarial, de cargos públicos muy influyentes a nivel político, artistas... Es gente que normalmente aprende a convivir con esa posición social o ese estatus de reconocimiento, de éxito, y es muy difícil aceptar esa condición crónica de enfermedad porque en ese momento piensan que pierden todo eso que les ayuda precisamente a sostener su malestar, que es el poseer, el tener, el enseñar. Porque para recuperarse seguramente tengan que dejar de validarse en todo aquello que están acostumbrados y renunciar a cierto estatus. Por eso es tan complicado para algunas personas con algunos perfiles sociales concretos el aceptar esta enfermedad. Es algo que no distingue de clases sociales, de ámbitos formativos, de absolutamente nada. Puede pasar en familias ricas y pobres. De hecho, de manera contradictoria hay ciertas adicciones que están mucho más relacionadas con ciertos perfiles altos que con perfiles bajos. No cualquier persona tiene acceso por sus condiciones de vida a medio o un gramo de cocaína a la semana.

P.-¿En las terapias existen los porcentajes de éxito?

R.-Es la pregunta del millón, primero, ¿qué porcentaje de éxito tiene, no este, sino cualquier tratamiento y cuánto tiempo tenemos que estar en tratamiento? Estamos muy acostumbrados a medirlo todo, nos intentamos manejar siempre la certeza, el control, y precisamente, como tú bien decías ahora, al tratarse de una enfermedad crónica es inviable llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre qué porcentaje de éxito tiene un tratamiento. Es una pregunta que funciona muy bien a nivel marketing, la mayoría de los centros de desintoxicación a través de sus páginas web, de su publicidad, pues anuncian una tasa de éxito del 90%. Yo siempre digo que eso a nivel de marketing ayuda a captar para que la persona al final pida ayuda y piense que tiene el 90% de posibilidades de recuperarse.

Pero hay que preguntarse antes, ¿Nos referimos a recuperarte desde la primera vez que pides ayuda o asumimos que hay recaídas y que eso también forma parte del proceso? Un paciente que empieza un tratamiento y se muere sin haber consumido, eso es a lo que nos referimos con el porcentaje de éxito, te podría decir que uno de cada cien. Si hablamos de personas que a lo largo de su vida han asumido la recaída como parte del proceso, como un síntoma claro de que es una enfermedad crónica y que siempre tienen que estar en contacto con la terapia y con su propia recuperación y tienen que estar trabajándose continuamente sin confianza, etc., pues te diría que a lo mejor ahí el porcentaje sí que sube. Es muy posible que a lo mejor dos de cada diez personas se recuperen de manera renqueante, repitiendo a veces algún tipo de recaída. Es una enfermedad tan puñetera que muchos, por desgracia, se quedan en el camino.

Hay también un porcentaje muy alto de personas que se quedan en el camino por causas directas o indirectamente relacionadas con la adicción y esto hay que resaltarlo. Entonces, claro, ¿qué porcentaje de éxito tiene un tratamiento? Si siguen al 100% de las directrices o de las recomendaciones terapéuticas, seguramente tengan un 100% de posibilidades. Si se dan permiso y cumplen un 60%, yo te diría que teniendo en cuenta normalmente el seguimiento continuo de la enfermedad y poniéndose en manos de profesionales, es muy posible recuperarse. Muy, muy, muy posible.

P.- ¿A qué llamamos recaer?

R.-Las recaídas no solamente son de la persona que consume cocaína en la recaída en cocaína. Esto también hay que aclararlo. La persona que a lo mejor consume cocaína puede tener una recaída de las llamadas conductuales. Es decir, no ha llegado a volver a consumir cocaína, pero sí ha llegado a funcionar de manera conductual como funcionaba cuando consumía cocaína. ¿Cómo? Desarrollando una actitud compulsiva frente al trabajo, desarrollando nuevamente dinámicas de actitud que le exponen al consumo final de cocaína y sin llegar a recaer en la sustancia.

Nosotros nos dedicamos precisamente a eso en el tratamiento. Aquellos pacientes veteranos que tenemos que reforzar de otra manera, porque evidentemente llevan dando negativos los test de consumo durante 5 o 6 años, tenemos que reforzarlos poniéndole muchas veces la alerta de que algunas actitudes que pueden estar llevando a cabo en un momento concreto pueden ser síntomas claros de una recaída conductual. Oye, supervisa esto porque aquí se está escondiendo una enfermedad. ¿Por qué? Porque estás echando en vez de 8 horas, 13 horas en el trabajo. Sabes que trabajar 13 horas sano no es.