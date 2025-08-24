Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego

En plena madrugada, el amplio dispositivo del Infoca logró estabilizar el incendio más grave que se ha registrado en Andalucía en la provincia de Granada. El fuego, que se declaró por la noche, afectó al paraje conocido como Fuente de la Bicha, en el entorno de los túneles del Serrallo, ubicado entre la capital y el municipo de Cenes de la Vega.

La gravedad del fuego obligó a desplegar de noche hasta cuatro grupos de bomberos forestales y tres autobombas y a un trabajo contra las llamas durante varias horas. Fue necesario incluso el corte de carreteras para hacer frente a las llamas.

En torno a las 2.40 horas, el Infoca comunicó que había conseguido la estabilización del fuego, de forma que ahora entra en una fase de trabajos para lograr controlarlo.

Durante la jornada del sábado hubo además otro incendio en Málaga y otros dos conatos, uno de ellos en Los Corrales (Sevilla) y el otro en la Costa del Sol.