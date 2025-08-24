Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía

Jerez ha alcanzado los 214.844 habitantes en 2024, lo que supone un incremento de 1.613 personas respecto a 2023 y de 2.114 en relación a 2022, según los últimos datos del Padrón Municipal difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, ha mostrado en un comunicado del Ayuntamiento su satisfacción por unas cifras que, ha señalado, "demuestran que somos una ciudad en continuo crecimiento". Ha recordado que Jerez se sitúa ya en el puesto 26 entre las ciudades más pobladas de España, por delante de Móstoles, y es la quinta de Andalucía, superando a capitales de provincia como Almería, Huelva, Jaén o Cádiz.

García-Pelayo ha destacado además el carácter multicultural del municipio, con residentes de África, América y Asia que, según ha dicho, "aportan riqueza y variedad a una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031".

La regidora ha subrayado que el crecimiento de Jerez "no se debe sólo a los nacimientos, sino también a las personas que eligen nuestra ciudad para vivir y consolidar su futuro".

Ha señalado que el Ayuntamiento trabaja para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida, así como para recuperar y potenciar el casco histórico con actuaciones de rehabilitación del viario, recuperación patrimonial y promoción de viviendas en el centro.

La población de Jerez está compuesta por 104.706 hombres y 110.138 mujeres. Entre las comunidades extranjeras más numerosas figuran los marroquíes (1.615), colombianos (1.399), venezolanos (829), ucranianos (644), peruanos (456) y británicos (435).

Con este crecimiento, Jerez sigue siendo la ciudad más poblada de la provincia de Cádiz, por delante de Algeciras, Cádiz capital, San Fernando y El Puerto de Santa María.