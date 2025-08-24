Política
El PSOE arrebata al PP otra alcaldía en Málaga a través de una moción de censura
La moción ha sido firmada por la única concejala del PSOE, los dos concejales de la Agrupación de Electores de Benalauría y un edil del PP. De prosperar, la edil socialista María Cristina Márquez sería la alcaldesa.
La Opinión
El PSOE, la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB) y un edil del PP han presentado una moción de censura en el municipio malagueño de Benalauría contra el alcalde 'popular', Cristóbal Díaz.
En concreto, la moción ha sido firmada por la única concejala del PSOE, los dos concejales de la Agrupación de Electores de Benalauría y un edil del PP. De prosperar, la edil socialista María Cristina Márquez sería la alcaldesa.
La Corporación municipal actual del Ayuntamiento de Benalauría, de unos 500 habitantes y ubicado en la zona del Valle del Genal, la conforman el alcalde del PP, Cristóbal Díaz, junto con los tres ediles del grupo 'popular' Alejandro Guerrero, Alicia González y Daniel Calvente; la concejala del PSOE, María Cristina Márquez; y dos ediles de AEB, Alejandra Orellana y Enrique Álvarez.
Por su parte, fuentes del PP han lamentado "el nuevo caso de transfuguismo alentado por el PSOE de Málaga". "Josele Aguilar --secretario general de los socialistas malagueños-- ha traído al PSOE malagueño los peores valores del sanchismo, demostrando que le importan muy poco los principios y lo correcto y dedicándose única y exclusivamente a atacar al PP y nada a defender los intereses de los malagueños", han apuntado las citadas fuentes.
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
- Estas son las tres ciudades andaluzas que se han colado entre las más queridas de España: 'Hay muchos motivos
- La Junta tramita la venta directa a empresas de las villas turísticas sin uso tras no conseguir adjudicarlas en subasta
- Andalucía bate su récord de turistas en verano con una subida de los precios hoteleros superior a la media nacional
- Andalucía activa la maquinaria electoral y aprueba 14 millones para los comicios a la espera de que Moreno fije fecha
- La borrasca ex-Erin sacude la previsión: lluvias y cambios bruscos en la última semana de agosto