Declarado de madrugada un nuevo incendio forestal en Granada
Los bomberos del Infoca actúan contra las llamas en en el paraje Ventas de Zafarraya en la localidad de Alhama de Granada
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha movilizado un dispositivo conformado por medios aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal declarado durante la madrugada de este lunes, 25 de agosto, en el término municipal de Alhama de Granada.
En concreto, el incendio se ha declarado sobre las 4:35 horas de la madrugada de este lunes en el paraje Ventas de Zafarraya del citado término municipal granadino, según ha informado el Infoca desde su cuenta oficial en la red social X.
Con información actualizada a las 8:30 horas de la mañana, el dispositivo del Infoca movilizado para tratar de estabilizar este incendio se compone de un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro vehículos autobombas.
Este es el segundo incendio forestal que azota a la provincia de Granada en apenas unos días, después de darse por estabilizado otro fuego declarado en la zona de Fuente Bicha, entre Granada y Cenes, considerado uno de los más graves registrados en Andalucía este verano.
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
- Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego
- Estas son las tres ciudades andaluzas que se han colado entre las más queridas de España: 'Hay muchos motivos
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- La Junta tramita la venta directa a empresas de las villas turísticas sin uso tras no conseguir adjudicarlas en subasta
- Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
- Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía