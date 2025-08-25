Declarado de madrugada un nuevo incendio forestal en Granada

Los bomberos del Infoca actúan contra las llamas en en el paraje Ventas de Zafarraya en la localidad de Alhama de Granada

Incendio en Alhama de Granada

Incendio en Alhama de Granada / Infoca

El Correo

El Correo

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha movilizado un dispositivo conformado por medios aéreos y terrestres para combatir un incendio forestal declarado durante la madrugada de este lunes, 25 de agosto, en el término municipal de Alhama de Granada.

En concreto, el incendio se ha declarado sobre las 4:35 horas de la madrugada de este lunes en el paraje Ventas de Zafarraya del citado término municipal granadino, según ha informado el Infoca desde su cuenta oficial en la red social X.

Con información actualizada a las 8:30 horas de la mañana, el dispositivo del Infoca movilizado para tratar de estabilizar este incendio se compone de un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro vehículos autobombas.

Noticias relacionadas y más

Este es el segundo incendio forestal que azota a la provincia de Granada en apenas unos días, después de darse por estabilizado otro fuego declarado en la zona de Fuente Bicha, entre Granada y Cenes, considerado uno de los más graves registrados en Andalucía este verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
  2. Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
  3. Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego
  4. Estas son las tres ciudades andaluzas que se han colado entre las más queridas de España: 'Hay muchos motivos
  5. Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
  6. La Junta tramita la venta directa a empresas de las villas turísticas sin uso tras no conseguir adjudicarlas en subasta
  7. Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
  8. Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía

Declarado de madrugada un nuevo incendio forestal en Granada

Declarado de madrugada un nuevo incendio forestal en Granada

La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más

La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más

Muere un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Berrocal

Muere un motorista de 23 años tras salirse de la vía en Berrocal

Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía

Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía

El PSOE arrebata al PP otra alcaldía en Málaga a través de una moción de censura

El PSOE arrebata al PP otra alcaldía en Málaga a través de una moción de censura

Fallece un motorista tras chocar contra un camión en Úbeda

Fallece un motorista tras chocar contra un camión en Úbeda

Detenido un hombre por realizar presuntos tocamientos a una mujer en la Feria de Málaga

Detenido un hombre por realizar presuntos tocamientos a una mujer en la Feria de Málaga

Por Andalucía acusa a Juanma Moreno de “racismo institucional” si se pinta de negro como rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla

Por Andalucía acusa a Juanma Moreno de “racismo institucional” si se pinta de negro como rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla
Tracking Pixel Contents