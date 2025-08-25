Sucesos

Detenido un hombre por agresión sexual en las Carreras de Caballos de Sanlúcar

Los agentes fueron requeridos en la zona de la carpa central por las víctimas, que se encontraban en estado de nerviosismo y denunciaron haber sido objeto de tocamientos reiterados por parte de dos varones

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Sanlúcar de Barrameda como supuesto autor de un delito de agresión sexual durante las Carreras de Caballos de la localidad, tras recibir la denuncia de dos jóvenes.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes fueron requeridos en la zona de la carpa central por las víctimas, que se encontraban en estado de nerviosismo y denunciaron haber sido objeto de tocamientos reiterados por parte de dos varones.

Tras ofrecer una descripción física de los supuestos autores, los agentes localizaron a ambos individuos cerca de la salida de la carpa. Tanto las víctimas como varios testigos confirmaron que solo uno de ellos había realizado los tocamientos, mientras que el segundo participó únicamente en un enfrentamiento posterior.

Una vez contrastadas las declaraciones, la Policía detuvo al supuesto agresor, mientras que el otro hombre quedó en libertad al descartarse su implicación.

El detenido ha pasado a disposición judicial y la investigación policial permanece abierta para esclarecer todos los detalles del incidente.

