Educación
Guía práctica para ahorrar en la 'vuelta al cole'
La Junta ofrece pautas para reducir el gasto familiar en el mes de septiembre
La Dirección General de Consumo de la Junta ha dado recomendaciones para que la vuelta a las aulas no suponga un gasto excesivo, destacando la importancia de planificar las compras, evitar el consumo impulsivo y hacer un presupuesto previo. Al mismo tiempo, los comercios físicos y online ya han activado sus campañas de 'vuelta al cole', coincidiendo con las rebajas de verano, y recuerdan que "esta etapa suele generar un gasto importante para las familias en material escolar, libros, ropa y calzado".
Recomendaciones para ahorrar en la vuelta al cole
- Planificación previa: hacer un presupuesto, evitar compras impulsivas y revisar qué materiales ya se tienen en casa.
- Comparar precios y calidades: aprovechar rebajas y campañas, tanto en tiendas físicas como online, buscando la mejor relación calidad-precio.
- Compras por Internet: recordar que la ley permite devolver productos en un plazo de 14 días sin justificar motivo ni coste.
- Reutilización: fomentar el uso de material escolar, uniformes, mochilas o libros de años anteriores para reducir gastos y favorecer un consumo sostenible.
- Libros de texto: aprovechar el Programa de Gratuidad de Libros en centros públicos y concertados, cuidando los ejemplares para su reutilización; también se recomienda recurrir a mercados de segunda mano o intercambios entre familias.
Consumo responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo.
Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo 'consumoresponde@juntadeandalucia.es', ambos en horario de atención de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 15:00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web 'https://www.consumoresponde.es' ,y de los perfiles de X ('@consumoresponde' ), Facebook ('www.facebook.com/consumoresponde') e Instagram ('@consumoresponde' ).
Por último, también se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de consumidores y usuarios.
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
- Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego
- Estas son las tres ciudades andaluzas que se han colado entre las más queridas de España: 'Hay muchos motivos
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos
- La Junta tramita la venta directa a empresas de las villas turísticas sin uso tras no conseguir adjudicarlas en subasta
- Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre