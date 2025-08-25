Guía práctica para ahorrar en la 'vuelta al cole'

La Dirección General de Consumo de la Junta ha dado recomendaciones para que la vuelta a las aulas no suponga un gasto excesivo, destacando la importancia de planificar las compras, evitar el consumo impulsivo y hacer un presupuesto previo. Al mismo tiempo, los comercios físicos y online ya han activado sus campañas de 'vuelta al cole', coincidiendo con las rebajas de verano, y recuerdan que "esta etapa suele generar un gasto importante para las familias en material escolar, libros, ropa y calzado".

Recomendaciones para ahorrar en la vuelta al cole

Planificación previa : hacer un presupuesto, evitar compras impulsivas y revisar qué materiales ya se tienen en casa.

: hacer un presupuesto, evitar compras impulsivas y revisar qué materiales ya se tienen en casa. Comparar precios y calidades : aprovechar rebajas y campañas, tanto en tiendas físicas como online, buscando la mejor relación calidad-precio.

: aprovechar rebajas y campañas, tanto en tiendas físicas como online, buscando la mejor relación calidad-precio. Compras por Internet : recordar que la ley permite devolver productos en un plazo de 14 días sin justificar motivo ni coste.

: recordar que la ley permite devolver productos en un plazo de 14 días sin justificar motivo ni coste. Reutilización : fomentar el uso de material escolar, uniformes, mochilas o libros de años anteriores para reducir gastos y favorecer un consumo sostenible.

: fomentar el uso de material escolar, uniformes, mochilas o libros de años anteriores para reducir gastos y favorecer un consumo sostenible. Libros de texto: aprovechar el Programa de Gratuidad de Libros en centros públicos y concertados, cuidando los ejemplares para su reutilización; también se recomienda recurrir a mercados de segunda mano o intercambios entre familias.

Consumo responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo 'consumoresponde@juntadeandalucia.es', ambos en horario de atención de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 15:00 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web 'https://www.consumoresponde.es' ,y de los perfiles de X ('@consumoresponde' ), Facebook ('www.facebook.com/consumoresponde') e Instagram ('@consumoresponde' ).

Por último, también se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de consumidores y usuarios.