Sucesos
Interceptan 44 kilos de cocaína en un cargamento de carne congelada en Algeciras
La droga hallada formaba parte de la carga de un buque procedente de Brasil que declaraba portar carne congelada como mercancía
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han interceptado un total de 44,6 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor en el puerto de Algeciras.
En una nota, la Policía ha detallado que la droga hallada formaba parte de la carga de un buque procedente de Brasil que declaraba portar carne congelada como mercancía.
La operación se inició la pasada semana, cuando se tuvo conocimiento por parte de autoridades extranjeras de la inminente llegada a Algeciras de un buque procedente de Brasil y con destino final Gabón que transportaba un contenedor sospechoso de ocultar en su interior sustancias estupefacientes.
Gracias a la información obtenida y a las investigaciones, el pasado martes 19 de agosto los agentes localizaron un buque procedente de Matelandia (Brasil) que iba con destino final Libreville (Gabón). El mismo transportaba un contenedor que declaraba como mercancía trozos y despojos de carne congelada y que era sospechoso de ocultar en su interior sustancia estupefaciente.
Fruto de la inspección practicada, los investigadores hallaron 40 pastillas ocultas en el interior del motor de refrigeración del contenedor, las cuales contenían una sustancia de color blanco y presentación harinosa, dando positivo al narcotest por cocaína y arrojando un peso bruto superior a los 44,6 kilogramos.
Las actuaciones y el estupefaciente han sido puestos a disposición judicial del titular del juzgado en funciones de guardia de Algeciras.
