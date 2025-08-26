Amenazan de muerte a una enfermera del Hospital Materno Infantil de Málaga

Málaga suma una nueva agresión a un profesional sanitario. En esta ocasión la víctima ha sido una enfermera de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga que fue amenazada de muerte por varios miembros de una familia, según ha denunciado este martes el sindicato de enfermería Satse.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado domingo 24 de agosto, cuando la enfermera intentaba gestionar, junto al facultativo, una cama para realizar el ingreso de un menor. Según relatan fuentes hospitalarias, en el momento en que la profesional hablaba telefónicamente con el médico responsable para completar la gestión, los familiares interpretaron erróneamente que la enfermera se negaba a tramitar el procedimiento.

De manera que, reaccionaron de "forma violenta" con insultos y profiriendo “graves amenazas de muerte” hacia la trabajadora. Ante esta situación, el Hospital activó inmediatamente el protocolo de agresiones, ofreciendo asistencia y apoyo a la profesional afectada y trasladando los hechos a las autoridades competentes.

Nueva concentración

Desde la Dirección del centro manifiestan su "apoyo absoluto" a la enfermera y recuerdan que este tipo de conductas, además de intolerables, constituyen un “grave atentado” contra la seguridad de los profesionales sanitarios, que cada día desarrollan su labor en beneficio de los pacientes.

Concentración de médicos en la entrada de Urgencias del Hospital Regional en contra de las agresiones. / Gregorio Marrero

Además, los profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga han decidido convocar una concentración mañana miércoles en la escalinata de entrada a Pediatría del Hospital Materno Infantil para mostrar su condena ante esta nueva agresión.

“El Hospital Regional de Málaga reitera su compromiso de acabar con cualquier forma de violencia y hace un llamamiento a la sociedad para que se respete en todo momento la labor de los profesionales de la salud”, subrayan desde el centro sanitario.

Falta de recursos

Por su parte, el sindicato de enfermería también ha expresado su repulsa ante esta nueva agresión y advierte de que las agresiones, tanto verbales como físicas, al personal sanitario constituyen un problema “cada vez más frecuente y grave”, que tiene un impacto directo en la seguridad de los profesionales y en la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes.

Asimismo, defienden que estos episodios se ven agravados por la falta de recursos humanos y materiales. Según la organización sindical, “la escasez de profesionales de Enfermería impide que estén disponibles el 100% de las camas del complejo hospitalario, lo que dificulta la gestión y organización de la asistencia y, en muchas ocasiones, puede derivar en situaciones de tensión e incluso de agresividad hacia el personal sanitario”.

Por ello, solicitan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Dirección del centro que adopten “urgentemente” medidas que garanticen la seguridad de los profesionales en sus puestos de trabajo y que doten al centro con los suficientes recursos humanos y estructurales para poder ofrecer una atención de calidad a pacientes y familias en un entorno seguro.