Consumo
¿Cobrar por 10 céntimos por un vaso de hielo para el café? Denuncian a una cafetería por hacerlo
Varios clientes han presentado quejas por lo que Facua considera una "cláusula abusiva"
La asociación de consumidores Facua ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la empresa que gestiona una cafetería de Málaga por no incluir en la carta de precios que cobran 10 céntimos de euros por cada vaso con hielo que pide el cliente.
La denuncia se ha presentado tras la queja de varios clientes que han acudido este verano al establecimiento, ubicado en el centro comercial Plaza Mayor, en la capital de Málaga, ha informado en un comunicado.
Según la asociación, a la hora de abonar la cuenta se les ha incluido un importe adicional por haber solicitado unos vasos con hielo para enfriar el café. En concreto, les cobraron 10 céntimos por cada vaso, una cuantía que no aparece reflejada en la carta de precios (ni en papel ni online), ni se anuncia en la cartelería del local.
Facua considera que, al no haber sido informados en ningún momento del sobrecoste que supone el vaso con hielo, el establecimiento "está viciando la posibilidad" de que el cliente pueda manifestar el consentimiento en el cobro del servicio o rechazarlo.
Ha considerado que la cafetería introduce una cláusula abusiva y por ello ha pedido al Servicio de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que realice las inspecciones oportunas y que valoren la apertura de un expediente sancionador contra el establecimiento.
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
- Andalucía cierra sus oposiciones de Secundaria con 571 vacantes, el 15% de las plazas desiertas en España
- Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego
- Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía
- Andalucía bate su récord de turistas en verano con una subida de los precios hoteleros superior a la media nacional
- Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos