Sequía

Los embalses andaluces pierden más de la mitad de agua tras la ola de calor

La reserva hídrica en los pantanos andaluces desciende por debajo del 50 %

Los embalses de la cuenca del Guadalquivir tienen unas reservas medias del 30% y almacenan más cantidad de agua que el año pasado.

Los embalses de la cuenca del Guadalquivir tienen unas reservas medias del 30% y almacenan más cantidad de agua que el año pasado. / CHG

El Correo

El Correo

Sevilla

La reserva hídrica en las cuencas andaluzas del Guadalquivir (46,4 %), del Guadalete Barbate (45,2 %) y en la Mediterránea (49,5 %), las de mayor capacidad de Andalucía, han descendido en las últimas semanas y están por debajo del nivel del 50 % de su capacidad de llenado, salvo la del Tinto, Odiel y Piedras, que está al 76 %.

También los pantanos peninsulares descienden una semana más en este verano y acumulan 34.060 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, tras perder en la última semana en 678 hm3 (un 1,2 % de la capacidad total actual de los embalses).

Según los datos de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea.

La máxima se ha producido en San Sebastián con 94,0 litros por metro cuadrado.

Todas las cuencas han descendido, a excepción de la del Júcar que asciende dos puntos porcentuales, pasando del 53,8 al 55,8 %, mientras la del Cantábrico Oriental y las internas del País Vasco se encuentran en el mismo nivel de acumulación de agua con el 74,0 y el 85,7 %, respectivamente.

Es más preocupante la situación de la cuenca del Segura que ha descendido 1,2 puntos porcentuales, pasando del 25,5 al 24,3 % de su capacidad actual.

La cuencas que más descienden son la del Ebro (2,4 %), seguida de la del Duero (2,2 %), Galicia Costa (1,9 %), Cantábrico Occidental y Tinto, Odiel y Piedras (1,7 %), Guadalquivir (1,4 %), Miño-Sil (1,3 %), Segura (1,2 %).

Asimismo, desciende la acumulación de agua en las cuencas de Tajo (0,9 %), Mediterránea Andaluza (0,8 %), Guadiana (0,7 %), Guadalete-Barbate (0,6 %) y Internas de Cataluña (0,5 %).

Noticias relacionadas y más

Actualmente, las cuencas acumulan 4.748 hm3, más que la media del año anterior (29.312 hm3), y 6.348 hm3 más que la media de los últimos diez años, cuando se encontraba en 27.712 hm3.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
  2. El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
  3. Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
  4. Andalucía cierra sus oposiciones de Secundaria con 571 vacantes, el 15% de las plazas desiertas en España
  5. Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego
  6. Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía
  7. Andalucía bate su récord de turistas en verano con una subida de los precios hoteleros superior a la media nacional
  8. Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos

El Ministerio obliga a Andalucía a incrementar sus plazas para menores inmigrantes: debe sumar 2.827

El Ministerio obliga a Andalucía a incrementar sus plazas para menores inmigrantes: debe sumar 2.827

El Gobierno aprueba ayudas para las zonas afectadas por siete incendios en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

El Gobierno aprueba ayudas para las zonas afectadas por siete incendios en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

Los embalses andaluces pierden más de la mitad de agua tras la ola de calor

Los embalses andaluces pierden más de la mitad de agua tras la ola de calor

El alcalde de un pueblo de Huelva denuncia el envenenamiento de su perro tras suspender una suelta de vaquillas

El alcalde de un pueblo de Huelva denuncia el envenenamiento de su perro tras suspender una suelta de vaquillas

Andalucía reclama "información" sobre la retirada de la Verja de Gibraltar pero respalda el acuerdo: "Es mejor que un mal pleito"

Andalucía reclama "información" sobre la retirada de la Verja de Gibraltar pero respalda el acuerdo: "Es mejor que un mal pleito"

¿Cobrar 10 céntimos por un vaso de hielo para el café? Denuncian a una cafetería por hacerlo

¿Cobrar 10 céntimos por un vaso de hielo para el café? Denuncian a una cafetería por hacerlo

Moreno reclama un plan contra las armas blancas tras una veintena de apuñalamientos en Andalucía este año

Moreno reclama un plan contra las armas blancas tras una veintena de apuñalamientos en Andalucía este año

Las familias andaluzas preparan la 'vuelta al cole': gastarán una media de 602 euros

Las familias andaluzas preparan la 'vuelta al cole': gastarán una media de 602 euros
Tracking Pixel Contents