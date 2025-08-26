Los embalses andaluces pierden más de la mitad de agua tras la ola de calor

La reserva hídrica en las cuencas andaluzas del Guadalquivir (46,4 %), del Guadalete Barbate (45,2 %) y en la Mediterránea (49,5 %), las de mayor capacidad de Andalucía, han descendido en las últimas semanas y están por debajo del nivel del 50 % de su capacidad de llenado, salvo la del Tinto, Odiel y Piedras, que está al 76 %.

También los pantanos peninsulares descienden una semana más en este verano y acumulan 34.060 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, tras perder en la última semana en 678 hm3 (un 1,2 % de la capacidad total actual de los embalses).

Según los datos de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea.

La máxima se ha producido en San Sebastián con 94,0 litros por metro cuadrado.

Todas las cuencas han descendido, a excepción de la del Júcar que asciende dos puntos porcentuales, pasando del 53,8 al 55,8 %, mientras la del Cantábrico Oriental y las internas del País Vasco se encuentran en el mismo nivel de acumulación de agua con el 74,0 y el 85,7 %, respectivamente.

Es más preocupante la situación de la cuenca del Segura que ha descendido 1,2 puntos porcentuales, pasando del 25,5 al 24,3 % de su capacidad actual.

La cuencas que más descienden son la del Ebro (2,4 %), seguida de la del Duero (2,2 %), Galicia Costa (1,9 %), Cantábrico Occidental y Tinto, Odiel y Piedras (1,7 %), Guadalquivir (1,4 %), Miño-Sil (1,3 %), Segura (1,2 %).

Asimismo, desciende la acumulación de agua en las cuencas de Tajo (0,9 %), Mediterránea Andaluza (0,8 %), Guadiana (0,7 %), Guadalete-Barbate (0,6 %) y Internas de Cataluña (0,5 %).

Actualmente, las cuencas acumulan 4.748 hm3, más que la media del año anterior (29.312 hm3), y 6.348 hm3 más que la media de los últimos diez años, cuando se encontraba en 27.712 hm3.