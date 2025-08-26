Las familias andaluzas preparan la 'vuelta al cole', a la que destinarán una media de 602 euros

La 'vuelta al cole' en Andalucía tendrá un gasto de 602 euros para sus hijos en colegios públicos, según el informe presentado por la Asociación Española de Consumidores. La cifra sitúa a Andalucía ligeramente por encima del gasto medio en España que se sitúa en 594 euros. Esta cantidad económica refleja el peso que tiene este desembolso en la economía de los hogares en septiembre.

El estudio se basa en padres y madres y realiza un análisis directo de precios en diferentes establecimientos. Además, el informe señala que el coste varía de forma considerable en función del tipo de centro educativo. Los alumnos que estudien en colegios concertados tendrán que hacer un desembolso de 746 euros, mientras que en colegios privados la cantidad asciende a 1.801 euros, según la Asociación Española de Consumidores.

Los principales gastos

Entre los principales gastos destacan los uniformes, el comedor y el transporte escolar. En el caso de los colegios privados, el desembolso aumenta de manera notable debido a las matrículas y a los libros de texto, con un coste que prácticamente triplica el de la enseñanza pública.

Las cifras de coste oscilan en función del grado de enseñanza y del centro al que acudan los niños. Así, si los padres optan por un colegio privado el desembolso medio a realizar asciende a la cifra total de 1752 euros, incluyendo la matrícula. En el caso de un centro concertado la cifra ronda los 702 euros, mientras que en los públicos la cantidad asciende a 594 euros.

Tabla de gastos medios / Asociación Española de Consumidores

Diferencias con otras comunidades

El informe refleja también la disparidad entre territorios. Mientras que Galicia presenta el gasto más bajo (544 €), la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 745 euros de media en colegios públicos. Andalucía, con sus 602 euros, se sitúa en una franja intermedia.

Tabla de gastos medios según la comunidad autónoma / Asociación Española de Consumidores

Recomendaciones para las familias

Ante este panorama, la Asociación Española de Consumidores hace un llamamiento a los centros educativos para contener las exigencias de materiales y libros, denunciando que muchos de ellos apenas se utilizan durante el curso.

La entidad también aconseja a los padres planificar las compras, comparar precios, evitar adquisiciones compulsivas y reutilizar material de años anteriores como una forma de ahorro y de educación en el consumo responsable.

En definitiva, la vuelta al cole se convierte un año más en un reto económico importante para miles de familias andaluzas, que deberán ajustar sus presupuestos para afrontar el inicio del curso escolar.