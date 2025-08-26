El Gobierno declara como zonas catastróficas áreas afectadas por incendios en Andalucía

Andalucía no ha sido ni mucho menos una de las comunidades más afectadas por los graves incendios de este verano que han causado principalmente daños en Galicia, Castilla León y Extremadura. Pero, en cualquier caso, ha habido más de 140 incendios que han quemado más de 5.100 hectáreas, y algunos de especial gravedad como los que se han declarado en la zona de Tarifa.

Por este motivo, Andalucía es una de las comunidades incluidas en la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en el acuerdo que aprueba este martes el Consejo de Ministros, según ha adelantado El País y confirman fuentes del Gobierno central.

No obstante, esta declaración se ha realizado al margen de la Junta de Andalucía. Desde la Consejería de Presidencia subrayan que no ha habido contacto alguno en los últimos días para evaluar las consecuencias de los incendios en la comunidad autónoma y determinar qué áreas debían ser incluidas en esta declaración.

La declaración de zona catastrófica es una herramienta de la que dispone la Administración del Estado para agilizar la respuesta y las medidas en las zonas afectadas por catástrofes y es habitual su utilización ante fenómenos como temporales o incendios. Así ocurrió recientemente con las áreas dañadas por la DANA.