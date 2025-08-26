El Gobierno pone al Pacto de Doñana como ejemplo para su gran acuerdo contra la emergencia climática

"¿Si estamos pudiendo colaborar con la Junta en Doñana por qué lo podemos hacer también con los incendios?". El acuerdo que alcanzaron el Ejecutivo de Juanma Moreno y el Gobierno de España por el futuro del Parque Nacional se ha convertido en el ejemplo que la ministra Gobierno de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha utilizado para llamar a los populares a alcanzar un acuerdo contra la crisis climática.

Después de los graves incendios que han asolado durante el mes de agosto la Península Ibérica, alguno de ellos todavía activo, el Ejecutivo central ha propuesto firmar un Pacto Nacional para luchar contra la emergencia climática. La propuesta ha chocado de frente con las intenciones del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo, que ha presentado un plan "de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal".

"Doñana corría el peligro de quedar absolutamente colapsada si no tomábamos medidas", ha recordado la ministra. Tras una visita por la Estación Biológica de Doñana, la líder de los socialistas valencianos y se ha preguntado que si el Gobierno puede "colaborar con la Junta" en esta materia, por qué no lo pueden "hacer también con los incendios".

El reto de Doñana

Para Morant las medidas que había que tomar en Doñana, como ocurre ahora con los incendios, "correspondían a la sociedad en general, que generamos ese cambio climático y que tiene efectos muy adversos". Por ello, aboga por "ir de la mano de la ciencia". "Es imposible hacer frente a los grandes desafíos que tenemos si no es de la mano de la ciencia", ha defendido.

Juanma Moreno y Teresa Ribera durante una visita a las Marismas de Doñana. / Raúl Caro / EFE

"Hace tres años estos trabajadores y el director de la Estación Biológica dieron una batalla y la ganaron para proteger Doñana", ha insistido la dirigente socialista. Así, ha destacado en Doñana han conseguido "invertir 70 millones de euros en los 14 municipios colindantes con el parque para ayudarles a que nos ayuden a cuidar" el Parque Natural y ha denunciado que

Antes las declaraciones de numerosos líderes del PP, que piden un endurecimiento de las penas para quien provoca los incendios, la ministra ha lamentado que no ha escuchado "al Señor Feijóo decir nada del cambio climático". "Reducir el problema de los incendios a la minoría de los casos que son los pirómanos es negar la evidencia científica de que así de hoy esto es consecuencia del cambio climático", ha denunciado la dirigente socialista.

"Brazos abiertos"

"El Gobierno de España tiene los brazos abiertos para estudiar cualquier propuesta para este gran pacto para luchar contra los incendios, las DANA y el cambio climático", ha señalado Morant, que ha asegurado que "negar la ciencia es el principal problema". Por ello, la líder del PSPV ha afirmado que "el cambio climático mata y hay que hacer políticas públicas alineadas con evidencia científica" y dejar de un lado "la confrontación política", que, en su opinión "la ciudadanía no entiende".

Estos días en los incendios forestales de Extremadura y Castilla y León han colaborado efectivos de toda España enviados tanto por comunidades autónomas, como por el propio Ejecutivo central. Ante esta situación, Morant ha puntualizado que "as competencias en prevención y extinción de incendios es de las comunidades autónomas y el Gobierno aquí ha venido a sumar. "Cuando se trata del riesgo real de las personas nadie entiende que se esté atacando", ha sentenciado.