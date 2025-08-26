Andalucía reclama "información" sobre la retirada de la Verja de Gibraltar pero respalda el acuerdo: "Es mejor que un mal pleito"

"Un acuerdo siempre es mejor que un mal pleito". El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha mostrado una moderada satisfacción con el anuncio de un acuerdo entre las autoridades europeas, el Gobierno de España y Reino Unido para que se retire la verja que separa España de Gibraltar en enero. Así, aunque ha valorado el entendimiento y la medida de retirada de la Verja, ha lamentado "la falta de información" a la administración autonómica y a los municipios afectados.

"Necesitamos entendimiento entre el Campo de Gibraltar y la colonia, pero también necesitamos información. El hecho físico de que no exista --la Verja-- va a contribuir a que haya un desarrollo económico más compartido", apuntó el presidente andaluz, quien subrayó que la mayor preocupación es el regimen fiscal tras este acuerdo: "No puede tener una fiscalidad especial Gibraltar y otra fiscalidad en el Campo de Gibraltar porque eso perjudica claramente los intereses de todos los ciudadanos que viven allí".

En ese sentido, ha señalado que lo que se quiere desde la Junta es que haya "igualdad en términos fiscales a ambos lados, igualdad de oportunidades, igualdad de inversiones y en definitiva que pueda haber un desarrollo compartido entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

"Echamos de menos una información detallada de exactamente cuál va a ser el procedimiento y sobre todo y fundamental y más importante, cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener a ambos lados de la Verja", ha puntualizado.

Para ello, se ha echo eco de las solicitudes de los alcaldes de esta comarca gaditana para obtener "información detallada" y "conocer de primera mano" el procedimiento y los pasos a seguir, esperando además que "de manera rápida" el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convoque una reunión con la comarca y dé "todos y cada uno de los plazos que se van a seguir en esa fase para de una vez por todas derrumbar, derruir y quitar la verja.

"Desde nuestro punto de vista nosotros nunca vamos a dejar de reivindicar la soberanía española del Peñón", ha afirmado, reconociendo que "hay más de 10.000 trabajadores en el Campo de Gibraltar que cruzan todos los días la Verja para trabajar", por lo que ha reiterado su apoyo al entendimiento.