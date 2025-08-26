El tiempo

El mapa de la lluvia en Andalucía para terminar agosto

Andalucía cierra agosto con temperaturas suaves y posibilidad de chubascos en las sierras nordestes de la comunidad

El mapa de la lluvia en Andalucía para terminar agosto

El mapa de la lluvia en Andalucía para terminar agosto / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Andalucía ha comenzando la última semana de agosto con una "dana que está afectando este lunes a la mitad este de la comunidad", donde se ha generado alguna "precipitación débil acompañada de barro que irá remitiendo a lo largo de esta tarde". Así, durante la semana, "habrá un tiempo estable en general, más fresco de lo normal, con alguna posibilidad de chubascos en las sierras del nordeste andaluz".

La llegada de la borrasca ex-Erin, los restos de un huracán atlántico, marcará el tiempo en España durante la segunda mitad de la semana. Según la previsión meteorológica, entre el miércoles y el viernes se producirá un acusado descenso de las temperaturas, con valores inusualmente fríos para esta época del año.

El cambio vendrá acompañado de precipitaciones en buena parte del norte peninsular, mientras que las tormentas podrán ser localmente intensas en algunas comunidades.

El director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco, ha subrayado que se "espera a su vez una pequeña bajada de temperaturas el jueves en prácticamente toda Andalucía, con valores entre 30 y 33 grados en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada".

Sin embargo, este descenso de temperaturas durará un día, ya que Riesco ha vaticinado que, durante el fin de semana, los termómetros marcaran aproximadamente "34º el viernes, 36º el sábado y 38º el domingo". Igualmente, el director de Aemet en Málaga ha puntualizado que las mínimas estarán "en torno a los 20 grados", con noches que se alejan de ser tropicales.

Por otro lado, Riesco ha destacado que el viento de terral "afectará a algunas zonas del Mediterráneo, en concreto, en Málaga, entre el miércoles y el viernes", acompañado de temperaturas que alcanzarán los 36 grados durante la jornada del miércoles, 33º el jueves y 34º el viernes". De la misma manera, ha detallado que "el levante llegará de nuevo a dichas costas" durante esta semana que cierra agosto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
  2. El personal de la Junta de Andalucía cobrará un 10% más en agosto por la subida salarial acumulada desde 2024
  3. Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
  4. Andalucía cierra sus oposiciones de Secundaria con 571 vacantes, el 15% de las plazas desiertas en España
  5. Estabilizado un incendio forestal entre Granada y Cenes tras una noche de lucha contra el fuego
  6. Jerez alcanza los 214.844 habitantes y se consolida como la quinta ciudad de Andalucía
  7. Andalucía bate su récord de turistas en verano con una subida de los precios hoteleros superior a la media nacional
  8. Andalucía lanzará en septiembre su sexta gran subasta para vender una treintena de inmuebles públicos

Muere un hombre en la playa de la Fontanilla de Conil

Muere un hombre en la playa de la Fontanilla de Conil

El Gobierno pone al Pacto de Doñana como ejemplo para su gran acuerdo contra la emergencia climática

El Gobierno pone al Pacto de Doñana como ejemplo para su gran acuerdo contra la emergencia climática

Moreno se suma al plan contra los incendios forestales de Feijóo: pide un registro de pirómanos y un incremento de las penas

Moreno se suma al plan contra los incendios forestales de Feijóo: pide un registro de pirómanos y un incremento de las penas

El Gobierno aprueba ayudas para las zonas afectadas por siete incendios en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

El Gobierno aprueba ayudas para las zonas afectadas por siete incendios en Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba

El Ministerio obliga a Andalucía a incrementar sus plazas para menores inmigrantes: debe sumar 2.827

El Ministerio obliga a Andalucía a incrementar sus plazas para menores inmigrantes: debe sumar 2.827

El mapa de la lluvia en Andalucía para terminar agosto

El mapa de la lluvia en Andalucía para terminar agosto

Los embalses andaluces pierden más de la mitad de agua tras la ola de calor

Los embalses andaluces pierden más de la mitad de agua tras la ola de calor

El alcalde de un pueblo de Huelva denuncia el envenenamiento de su perro tras suspender una suelta de vaquillas

El alcalde de un pueblo de Huelva denuncia el envenenamiento de su perro tras suspender una suelta de vaquillas
Tracking Pixel Contents