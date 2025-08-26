Moreno reclama un plan contra las armas blancas tras una veintena de apuñalamientos en Andalucía este año

Venía de la Feria de Málaga y tras una reyerta con otros dos jóvenes, perdió la vida en Capuchinos. El barrio aún se intenta recomponer de la triste pérdida de Ángel, que este domingo era apuñalado mortalmente en el abdomen a manos de otros dos jóvenes. Tenía 21 años y sus presuntos atacantes, 23. Aún permanencen detenidos mientras la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. En mitad de esta resaca de emociones, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes en Archidona que el Ministerio del Interior ponga en marcha una campaña que sirva para establecer controles que eviten que los jóvenes porten armas blancas.

Lo que Moreno pide es que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dispongan de más medios para chequear y sancionar a quienes sean sorprendidos en posesión de cuchillos, puñales, navajas, machetes o cualquier otro arma blanca, con el objetivo de combatir el creciente número de reyertas que se han registrado en la comunidad con víctimas mortales. El jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que durante este año 2025 ya hay una veintena de fallecidos por arma blanca en Andalucía, jóvenes en su mayoría. Además, los incidentes relacionados con estas agresiones son ya 124 durante el año, según detallado.

Moreno ha hecho esta reclamación dos días después del último apuñalamiento mortal en Andalucía, que tuvo lugar en la capital de Málaga en la madrugada del domingo, cuando un joven de 21 años perdió la vida presuntamente a manos de otros dos jóvenes con los que había tenido un pequeño altercado previamente en la Feria. "Perdió la vida un chaval de 21 años, deportista, estudiante, que salió a la Feria, el único día que había ido a la Feria, una Feria que había transcurrido con absoluta normalidad, y que, desgraciadamente, perdió la vida con un apuñalamiento por una pequeña reyerta absurda y, en definitiva, sin sentido", ha explicado.

"Pedagogía"

Según el presidente de la Junta, cuando era joven se hacían "chequeos e identificación" y, si se descubría a un joven con un arma blanca, se le sancionaba, esa multa llegaba a los padres, se retiraba el arma y se hacía "pedagogía". Y, del mismo modo, se ha lamentado de que ahora "son muchos los jóvenes que ahora tienen la moda de llevar una navaja" y ha recordado que lo único que puede pasar cuando portas un arma blanca "es que la saques", que si estás "con dos copas y caliente" la uses y que mates a otra persona "y arruines la tuya propia".

"¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad para que los jóvenes sean capaces de apuñalar a otra personas hasta quitarle la vida". "Es una reflexión que tenemos que hacer en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de los valores y de los principios", ha apostillado Moreno, que este martes ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Archidona y se ha reunido con el alcalde, Manuel Almohalla. Por ello, ha abogado por hacer esta "reflexión" en el ámbito educativo, social y de valores.

Si bien el presidente andaluz ha destacado que "tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, hacen todo lo que están en sus manos y todo lo que está a su disposición para intentar evitar estos incidentes" y que "gracias a ellos se evitan muchas de estas actuaciones", ha pedido igualmente al Ministerio del Interior "un refuerzo importante" para dotar de más medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El apuñalamiento ha ocurrido ante la cafetería Capuchinos Park. / Ignacio A. Castillo

"Quiero pedir aquí un refuerzo importante de dotar a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios suficientes, conjuntamente también trabajando con las policías locales, para que evitemos --los incidentes-- y también para que se haga una campaña de chequeo, de identificación de esos jóvenes y de sancionar a aquellas personas, como así se permite, que portan ese tipo de armas blancas", ha explicado.

Las instituciones deben hacer "pedagogía" y el Ministerio del Interior "tomarse muy en serio" un asunto, porque ya se están "acostumbrando a noticias diarias de apuñalamientos".