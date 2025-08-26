Sucesos
Muere un hombre en la playa de la Fontanilla de Conil
La víctima fue sacada del mar para aplicarle las maniobras de reanimación sin que estas hayan podido hacer nada para devolverle la vida
Un hombre, del que no ha trascendido su edad, ha fallecido este martes 26 de agosto en la playa de la Fontanilla, en la localidad gaditana de Conil de la Frontera, y ha sido hallado por otros usuarios de la playa flotando boca abajo en una zona de poca profundidad.
Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, que no ha precisado las causas que rodean esta muerte.
El suceso se ha producido en torno a las 13:15 horas del martes, cuando varias alertas al 112 avisaban de que había un hombre flotando en el agua. La víctima fue sacada del mar para aplicarle las maniobras de reanimación sin que estas hayan podido hacer nada para devolverle la vida.
Al haberse hallado el cuerpo en una zona de poca profundidad, se desconoce si la muerte se ha debido a un ahogamiento o a otras causas, según ha precisado Protección Civil al servicio del 112.
Hasta la playa de la Fontanilla se han movilizado a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios.
Cabe apuntar, además, que las playas de Conil han amanecido con bandera amarilla hasta poco después de este suceso, cuando Protección Civil ha decretado sobre las 14:30 horas la bandera roja en todas las playas de la localidad dado que el estado del agua no está óptimo para el baño debido a las corrientes de resaca.
