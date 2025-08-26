El oleaje destroza un chiringuito en Los Caños de Meca

El fuerte oleaje registrado este lunes ha destrozado un chiringuito en la playa de Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate, sin que se hayan producido heridos, ya que en el momento del incidente no había personas en el interior del establecimiento.

Fuentes de la Policía Local han confirmado a Europa Press que, como consecuencia de las olas, se ha desprendido una pasarela del chiringuito. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado a esta agencia que sobre las 18,30 horas se han recibido varias llamadas alertando de que "la marea estaba rompiendo un chiringuito", motivo por el que se ha dado aviso a la Policía Local.

Este no ha sido el único incidente provocado por el temporal en la provincia gaditana. En torno a las 18:40 horas, en la playa de La Victoria, en Cádiz capital, dos contenedores han sido arrastrados por la marea, quedando uno de ellos atrapado entre las rocas. La sala coordinadora ha dado aviso a la Policía Local, que ha activado a los agentes de playa para intervenir.

Playas de Cádiz con bandera roja por fuerte oleaje

Varias playas del litoral de la provincia de Cádiz han izado este martes la bandera roja debido al mar de fondo y las corrientes de resaca, lo que ha obligado a prohibir el baño para garantizar la seguridad de los bañistas.

El Ayuntamiento de Cádiz ha izado la bandera roja en todas las playas de la ciudad ante el empeoramiento de las corrientes. Los servicios de Salvamento y Socorrismo han pedido a los bañistas extremar la precaución, mientras que desde esta mañana se emiten mensajes preventivos por megafonía en los arenales.

El temporal marítimo registrado en las últimas horas ha provocado daños en la playa de El Palmar, donde la fuerza del oleaje ha deteriorado pasarelas de acceso, desprendido boyas de balizamiento y arrastrado papeleras instaladas en la franja de arena.

En El Puerto de Santa María se han llevado a cabo seis rescates en la playa de Las Redes y se han hecho rondas avisando con vehículos quads para que la gente saliera del agua ante el peligro de suponía el baño.