El PSOE andaluz calienta motores ante el año electoral: "Moreno calcula cuándo le conviene convocar"

En septiembre comienza uno de los cursos políticos más intensos en Andalucía. En el primer semestre de 2026 habrá elecciones para elegir al presidente de la Junta y, aunque el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha confirmado que serán "a principios o finales de junio", la oposición se prepara ya para un posible adelanto electoral. Así, el PSOE ha pedido claridad sobre las fechas y ha señalado que están "preparados" para cualquier convocatoria.

El calendario es el primer problema al que se enfrentan los partidos este curso en la comunidad. La legislatura termina en junio, sin embargo, los comentarios sobre un posible adelanto las elecciones varios meses, incluso por parte de los populares, no han cesado durante el verano pese las declaraciones de Moreno. Aun así, la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales podría suponer cambios en las decisiones del presidente de la Junta.

"Nos quiere tener entretenidos con la fecha de las elecciones, si hay adelanto o no hay adelanto", ha lamentado la vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez. La dirigente socialista ha asegurado en una rueda se prensa celebrada en la sede del partido que, "Moreno sabe que ha perdido la mayoría absoluta" y le ha pedido que "se deje de especular" con la posible fecha de las elecciones. Con todo, ha subrayado que "el PSOE está preparado" y ha recordado a Picasso para señalar "que la inspiración nos pille pintando".

El PSOE como "alternativa"

Los socialistas se han reunido este martes para celebrar una reunión de coordinación parlamentaria, que servirá como antesala para la interparlamentaria que tendrán la próxima semana para preparar un año cargado de trabajo. "Todos sabemos que el PP ha perdido desde hace tiempo la mayoría absoluta en Andalucía y está en el tacticismo, en sus cálculos electorales, para ver cuándo le conviene convocar", ha explicado. Así, ha recalcado que a los socialistas no les "preocupan las fechas de las elecciones, a Moreno Bonilla, sí".

"Somos el partido que representa a la mayoría social de los andaluces", ha afirmado la dirigente socialista, que ha querido poner el foco en que tienen "a la mejor candidata", la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. A preguntas de los medios, Márquez ha indicado que "no hay otra alternativa en Andalucía que no sea el PSOE". Con "firmeza", la socialista ha insistido en que desde su grupo van "a promover el cambio tranquilo que merecen los andaluces"

Márquez ha asegurado que frente a un Gobierno del PP donde "no hay ningún proyecto, no hay ninguna propuesta para Andalucía, no hay ningún proyecto para defender los derechos de los trabajadores de Andalucía", hay un PSOE que "está preparado para todo para lo que venga, estamos como siempre en el tajo". Ha sido un verano intenso para los socialistas, que defienden que apenas han tenido vacaciones y que han exigido la intervención extraordinaria de varios consejeros ante el Parlamento.

Actividad parlamentaria

"Si no hubiera sido por el PSOE, no hubiera habido actividad política en agosto en Andalucía hemos llevado al Gobierno a rastras", ha denunciado la portavoz de los socialistas en el Parlamento de Andalucía. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz acudió a la Cámara autonómica para aprobar un decreto de la TDT, mientras la izquierda le exigía que hablar de los incendios. Así, ha recordado que "votaron en contra de que se pueda hablar de los incendios".

Márquez ha acusado a Moreno de hablar de "la vía andaluza" y ha destacado que utilizar ese término es "tomarnos el pelo a todos los andaluces". La socialista ha hablado de la política sanitaria del presidente andaluz para denunciar su privatización y ha defendido que "no estamos ante un presidente moderado ni que escucha". "Moreno sabe que Andalucía es una tierra progresista de gente trabajadora e intenta engañarnos diciendo que es moderado", ha denunciado para apuntar que el popular "forma parte de una estrategia para crispar a la sociedad".