La culpa es del huracán Erin: el motivo por el que las olas arrasan las playas de Cádiz y dejan banderas rojas

Las banderas rojas en las playas de la provincia de Cádiz fueron izadas en la pasada tarde por motivos de un fuerte oleaje tildado como de resaca. Los bañistas tuvieron que quedarse en la arena tras la alerta de que la pleamar sería brava y se desaconsejaba el baño. La culpa era de Erin: el quinto huracán postropical que sacudió días atrás la costa este de Estados Unidos, las Bahamas y México.

Fuentes expertas en ciencias marinas consultadas por El Correo de Andalucía explican que el gran oleaje se produce porque la costa atlántica de la provincia cuenta con un mar de fondo que se genera en el Atlántico Norte. Es decir, allí comienza el oleaje de base sin tener en cuenta otros factores como el viento.

La situación a esta hora de la tarde está más tranquila debido a que el mar se encuentra bajando. Sin embargo, se espera que por la tarde la situación vuelva a ser similar a la de ayer: la pleamar llegará este miércoles en torno a las 6 de la tarde.

Imagen tomada de la página oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). / Centro Nacional de Huracanes / EFE

Las banderas rojas

La situación provocó ayer problemas en distintas playas de la provincia de Cádiz. En Los Caños de Meca (Barbate) las olas se llevaron parte de un chiringuito. El fuerte oleaje se dejó notar también en El Palmar (Vejer de la Frontera).

@cristisanz10 / X

En Conil, la situación obligó a rescatar a dos bañistas. Uno de ellos, según informan fuentes del municipio, tuvo que ser atendido por una luxación de hombros. Cabe resaltar que el hombre fallecido en la playa de Conil no murió ahogado, sino que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras paseaba por la orilla con su mujer.

Imagen del talud en las playas de Rota. / Cedida

La situación en Conil es de precaución. Inmaculada Sánchez, alcaldesa de la localidad, explica que se han puesto banderas rojas para prevenir, pero que no ha habido que lamentar daños por el fuerte oleaje.

La situación también llevó a desplegar las banderas rojas en las playas de Cádiz, como Santa María del Mar, y la bahía. En El Puerto de Santa María también se vieron banderas rojas, incluso en zonas donde el mar suele ser un plato como Valdelagrana.

El mar se lleva la arena

En Rota y Chipiona, la situación obligó a retirar las pasarelas. El alcalde roteño, José Javier Ruiz, explica a El Correo de Andalucía, que el problema es que cuando sube la marea lo hace "mucho. Veremos a ver cómo evoluciona". La situación es de alerta y de prevención hasta las 6 de la tarde. Por el momento, a la hora de publicación de este artículo, las banderas son amarillas.

El regidor chipionero, Luis Mario Aparcero Fernández, destaca que ha habido un problema con las láminas de arena seca, algo que el mar se suele llevar más adelante, en las playas más atlánticas de la localidad. En la otra zona se han puesto banderas amarillas. Por el momento, al igual que sus vecinos de Rota, han retirado las pasarelas, que pueden ser muy peligrosas si se las lleva el mar.

La bandera amarilla ondea en Costa Ballena / María Cabezas

Aparcero Fernández reivindica que esto "ocurre muchas veces al año" y reclama "al Ministerio de Obras Públicas medidas de regeneración de playas". Explica que con el cambio climático el mar sigue subiendo y el día 9 llegarán más marejadas, por eso no entiendo por qué ahora no se actúa en las playas, como "se hacía en los 90".