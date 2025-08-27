La desigualdad de las pensiones de jubilación por provincias: en Sevilla se cobra una media de 1.421 euros y en Cádiz 1.548

En la provincia de Sevilla hay 234.395 personas que cobran una pensión media por jubilación de 1.376 euros, lo que supone un 4,66% más que hace un año. La cifra está por encima de la media de Andalucía que está establecida en este mes de agosto en 1.366 euros. Es la segunda más alta de la comunidad autónoma por detrás de Cádiz, que alcanza los 1.548 euros de media, y por delante de otras provicncias como Huelva (1394) o Málaga (1.376 euros).

Según los datos datos de laSeguridad Social en total en la provincia de Sevilla se abonan 408.475 pensiones de las que un 57,4% se corresponden con jubilaciones por las que se abonan una media de 1.421 euros mensuales, un 4,64% más que hace un año. Este concepto supone en torno a 333 millones de euros en el pago de nóminas por parte de la Seguridad Social.

En cuanto al resto de pensiones, en la provincia de Sevilla están registrados 62.829 beneficiarios de la pensión de incapacidad permanente con un importe medio de 1.098,01 euros. En el caso de las pensiones de viudedad, se sitúan en los 985,06 euros, que han cobrado 92.293 pensionistas. Un total de 16.074 personas han recibido la de orfandad (517,28 euros) y 2.884 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 755,08 euros. Del total de pensiones abonadas en Sevilla, a 45.644 se le aplicó el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

Aumento en los últimos años

En total, los 408.000 beneficiarios en la provincia de Sevilla cobran una media de 1.214 euros que suponen el abono de 496 millones de euros en las nóminas. En este importe medio, Sevilla es también la segunda provincia en cuanto al importe medio por detrás de Cádiz (1.301 euros) y por delante de Málaga (1.195) o Huelva (1.190 euros).

“Desde 2018 las pensiones en Sevilla han aumentado 393 euros de media, lo que demuestra la solidez y el esfuerzo del Gobierno de España para garantizar que esta parte de la ciudadanía no pierda poder adquisitivo”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, en relación a los datos provinciales y su evolución en los últimos siete años.