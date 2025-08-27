Sucesos

Una mujer de 77 años destapa una red de estafa del ‘hijo en apuros’

Desde la Guardia Civil recomendamos no hacer transferencias bancarias sin antes haber contactado por teléfono con la persona que nos lo solicita

Vídeo | La Guardia Civil destapa a 8 implicados en la estafa del ‘hijo en apuros’

El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de 8 personas como presuntos autores de un delito estafa por el método de “hijo en apuros”, al hacerse pasar por los hijos de las víctimas para recibir cantidades de dinero en cuentas bancarias.

La denominada Operación Celada comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer de 77 años de edad de la localidad de Moguer. La organización criminal contactó con la victima a través de una red de mensajería instantánea y debido a su avanzada edad y su poco manejo de las redes sociales, pensó estar hablando con un hijo que necesitaba su ayuda urgente, realizando una transferencia instantánea debido a la ansiedad y nerviosismo del momento, descubriendo a posteriori cuando contactó realmente con su hijo que todo era falso.

Por ello, tras investigaciones y el estudio económico de varias cuentas involucradas en la estafa, dieron como resultado, la investigación de 8 personas en diferentes puntos de la geografía española, siendo la mayor parte de los investigados de la provincia de Barcelona, actuándose, en coordinación con cuatro Comandancias de la Guardia Civil de Barcelona, Ciudad Real, Tenerife y A Coruña para el esclarecimiento de los hechos, las cuales también han recogido denuncias con víctimas de este tipo de estafa.

Estas personas investigadas son consideradas mulas financieras (personas utilizadas por organizaciones delictivas para mover dinero conseguido fraudulentamente a cambio de una comisión), siendo bloqueadas hasta 8 cuentas bancarias controladas por la organización, las cuales tenían movimientos de procedencia ilícita por más de 14.000 euros, que han quedado en depósito de la Autoridad Judicial competente, tras ser solicitado por los agentes que han llevado la investigación.

La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer.

