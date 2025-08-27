Marea Blanca recoge más de 50.000 firmas para llevar al Parlamento su ley de defensa de la sanidad andaluza

El pasado mes de febrero la coordinadora de Marea Blanca de Andalucía presentó una Iniciativa Legislativa Popular para tramitar una ley en defensa de la sanidad pública andaluza en el Parlamento autonómico. Para que ese objetivo se pudiera cumplir y se produjera un debate extraordinario en la Cámara autonómica era necesario, tal y como prevé la normativa, recabar hasta 40.000 firmas válidas de andaluces y andaluzas. Después de recoger respaldos durante meses la plataforma ha comunicado formalmente que ha alcanzado su objetivo y suma ya, según sus representantes, más de 56.000 firmas.

Ahora, el siguiente paso para la plataforma es la validación de estas rúbricas por parte de la Oficina del Censo Electoral, un proceso para el que ya tienen fecha: el próximo 2 de septiembre. Una vez que sean refrendadas las firmas y descartadas aquellas que no cumplan los requisitos se evaluará si se ha alcanzado el objetivo de 40.000 firmas. En caso de que así sea, la Mesa del Parlamento tiene un máximo de tres meses para convocar un Pleno en el que debatir esta iniciativa legislativa para la mejora de la sanidad pública andaluza.

La coordinadora de Marea Blanca subraya que ha recibido un amplio respaldo durante todo el proceso y que, de hecho, se han rebasado con creces las firmas mínimas y se podrían haber recogido incluso más, según confirma uno de sus portavoces, Juan Monedero.

Ahora, la incógnita es si el debate extroardinario en un Pleno sobre esta Iniciativa Legislativa Popular entrará en esta recta final de la legislatura que concluirá como mucho en el mes de junio si el presidente andaluz, Juanma Moreno, mantiene su intención de agotar al máximo los plazos.