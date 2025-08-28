¿Qué es y hasta cuándo va a durar el mar de fondo en las playas de Cádiz?

El fuerte oleaje en las playas de Cádiz está marcando el final del mes de agosto. Las consecuencias del mar de fondo que están azotando al litoral gaditano nos ha dejado imágenes como las olas consumiendo un chiringuito en Los Caños de Meca.

Este fenómeno que al parecer se debe al huracán Erin, localizado en aguas de Estados Unidos, está provocando el cierre total de gran parte de las playas de Cádiz por el riesgo que supone para los bañistas.

¿Pero qué es este fenómeno y por qué ha llegado ahora a las costas de Cádiz? El mar de fondo es un tipo de oleaje que se forma lejos de la costa afectada, generalmente por la acción del viento en otros lugares donde hay tormentas o fuertes episodios meteorológicos -en este caso un huracán en los Estados Unidos- y que tiene la capacidad de recorrer grandes distancias hasta llegar a la costa, sin necesidad de que en ese punto haya mal tiempo o fenómenos adversos.

Por ejemplo, pese a que el tiempo en la costa de Cádiz ha sido apacible estos días, con vientos de poniente, el huracán que sacudió días atrás la costa este de Estados Unidos, las Bahamas y México, es el principal motivo que ha originado este oleaje tan destructivo y peligroso. Esto es lo que se conoce como mar de fondo.

Características y riesgos del mar de fondo

Una de los principales síntomas de este fenómeno marítimo es que es apenas imperceptible para los bañistas que, al ver que la meteorología no es adversa, se confían y pueden ser víctimas de las corrientes que se generan en el fondo marino. Si alguna vez observas que el mar parece tranquilo, pero las olas rompen con fuerza y de manera constante, probablemente estás ante mar de fondo. Aún así, cumple una serie de patrones característicos:

Un oleaje uniforme , con las olas suelen ser regulares, largas y definidas

, con las olas suelen ser regulares, largas y definidas Es generado por tormentas o vientos intensos a cientos o miles de kilómetros

Aunque el clima en la costa sea tranquilo, las olas pueden ser fuertes

No está asociado al viento local : a diferencia del mar de viento, que es generado por el viento presente en ese momento en la zona

: a diferencia del mar de viento, que es generado por el viento presente en ese momento en la zona Tiene más fuerza y duración que las olas generadas localmente

Estas corrientes que llegan desde lejos tienen, además, un riesgo considerable para bañistas y personas que practiquen deportes acuáticos. Estos son algunos de los peligros de este fenómeno:

Puede provocar corrientes fuertes y resacas inesperadas.

y inesperadas. Afecta a puertos y embarcaciones , dificultando maniobras o causar daños si no se está prevenido.

, dificultando maniobras o causar daños si no se está prevenido. Tiene un gran impacto en playas: puede mover grandes cantidades de arena, causar erosión costera o llevarse por delante infraestructuras construidas cerca de la orilla

¿Cómo identificar el mar de fondo?

Identificar el mar de fondo desde la playa no es fácil, pero hay varias señales visuales y de comportamiento del mar que pueden advertir que se está produciendo este fenómeno. Estas son algunas señales:

Oleaje uniforme y ordenado. Las olas llegan alineadas , espaciadas y regulares; tienen un tamaño similar y el mar no está picado

, espaciadas y regulares; tienen un tamaño similar y el mar no está picado El mar parece tranquilo

Las olas rompen con más fuerza de lo normal, incluso si parecen suaves desde lejos

de lo normal, incluso si parecen suaves desde lejos Son días de resaca y la corriente arrastra mar adentro

y la corriente arrastra mar adentro Series de olas largas

Corrientes cruzadas o resacas intensas. E l mar puede llevarte hacia dentro con más fuerza y las corrientes pueden cambiar de dirección

y las corrientes pueden cambiar de dirección El sonido del mar. Se escucha un retumbar más grave y constante cuando las olas rompen y. a veces, se oye como si las olas vinieran de lejos

Hasta cuándo va a durar el mar de fondo

Este fenómeno costero ha provocado que en las playas de Cádiz ondeara la bandera roja, lo que prohíbe el baño en sus aguas. Sin embargo, a partir de este viernes, 29 de agosto, la situación va a mejorar y ya no hay advertencias para el litoral gaditano.

El oleaje se traslada, eso sí, a la costa oriental de Andalucía, concretamente a las provincias de Málaga, Granada y Almería, donde la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, con vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h y olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura.