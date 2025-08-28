La Junta mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar pese a recibir menos de una llamada al día

Cinco años después de su puesta en funcionamiento, el teléfono para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar de la Junta de Andalucía recibe menos de una llamada al día. Este servicio, que se puso en funcionamiento como uno de los requisitos para que Vox apoyara la investidura del primer Gobierno de Juanma Moreno, cuando el presidente andaluz no tenía la mayoría absoluta. Sin embargo, el cambio de legislatura y la llegada de la mayoría absoluta no supuso su eliminación.

Los datos de este año 2025 contabilizan solo los meses de enero y febrero, cuando se produjeron un total de 57 llamadas, lo que supone 0,98 llamadas al día. Menos de una cada jornada. Estas cifras no distan mucho de las que se han producido en años anteriores, mientras que en el segundo semestre de 2023 se produjeron 346 llamadas, alrededor de dos al día, la cifra cayó drásticamente en 2024, cuando apenas recibieron 294 en todo el año, 0,8 llamadas cada día.

"Una única llamada de cualquier tipo de violencia en la que podamos ayudar, merece la pena", defendía hace apenas unos días la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en una entrevista en Europa Press. Ahora, la dirigente popular firma la respuesta a una pregunta escrita que las diputadas de Por Andalucía Inma Nieto y Alejandra Durán registraron el pasado dos de abril en el Parlamento de Andalucía con respecto al número de llamadas recibidas desde julio de 2023 por el este teléfono.

Las llamadas derivadas

Según los datos que aporta la consejería, no es habitual que los servicios de violencia intrafamiliar reciban más de cinco llamadas al día. De hecho, muchos de los días ningún andaluz recurre a este teléfono. La jornada que más contactos registró fue el 28 de septiembre de 2023, cuando 12 personas marcaron el 900 300 003 para pedir ayuda y asesoramiento. Con todo, la dirigente popular ha lamentado en su respuesta que "no es posible desglosar el gasto asignado a este servicio, ya que el presupuesto ejecutado corresponde a la gestión de los Servicios Telefónicos de Atención Social".

Según los datos del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género publicados en mayo por el INE, en 2024, en Andalucía se registraron 1.851 víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales el 64% fueron mujeres y el 36% hombres. En dicho registro se inscriben sólo las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito; medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación en este caso en el ámbito de la violencia doméstica o intrafamiliar.

Desde la Junta de Andalucía explican que el concepto de violencia intrafamiliar "incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato y abuso infantil, violencia filio-parental y maltrato a mayores". La Consejería detalla además que disponen de "múltiples servicios de prevención y atención, así como procedimientos de actuación que buscan, en la medida de lo posible, poner fin a la situación rápidamente, asistir a las víctimas y paliar el daño producido".

La mayoría de llamadas atendidas por los trabajadores de Inclusión que se dedican a este área fueron derivados "a otros servicios ya existentes". En concreto, desde 2023, 267 llamadas fueron atendidas de forma directa, mientras que 430 fueron derivadas. De hecho, la consejera ha aclarado que la inmensa mayoría de llamadas recibidas han sido derivadas "principalmente al Teléfono de la Infancia, Teléfono del Mayor y Teléfono SAVA".