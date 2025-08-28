El lehendakari pide al presidente de la Junta de Andalucía "menos ruido" sobre el reparto de migrantes

El lehendakari, Imanol Pradales, ha contactado con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras sus críticas a Euskadi por el reparto de menores migrantes, y han acordado que las consejeras vasca y andaluza del ramo se pongan en contacto para abordar esta cuestión. En rueda de prensa en San Sebastián, Pradales ha pedido a Moreno Bonilla "menos polémicas y ruido" sobre el reparto de menores no acompañados, que no debe convertirse en "motivo de disputa política", y "más trabajo y colaboración" entre comunidades autónomas.

Tras el primer Consejo de Gobierno del Ejecutivo Vasco celebrado este jueves en el Palacio Miramar de San Sebastián, Pradales ha comparecido ante los periodistas y ha sido preguntadom por los reproches del presidente de Andalucía a Euskadi por quedar fuera del último reparto de menores migrantes no acompañados, al considerar el Gobierno central que los servicios de atención vascos están ya saturados.

El Lehendakari ha recordado, en primer lugar, que los menores no acompañados "son personas, no mercancía" y es un "error" que se conviertan en "motivo de polémica y disputa político-partidista", porque lo que hay que hacer es velar por su "dignidad y sus derechos".

Además, ha recordado que el pasado diciembre en la Conferencia de presidentes celebrada en Santander ya se trabajó conjuntamente con el Gobierno de Canarias, "atendiendo también al problema que está sufriendo en relación con estas personas menores no acompañadas".

Según ha indicado, se llevó a ese foro una propuesta que no se aprobó y su Ejecutivo "no ha cejado en el empeño de que aquella propuesta de un reparto equitativo, solidario y equilibrado entre las diferentes comunidades autónomas pudiera salir adelante".

"Afortunadamente después de mucho trabajo político y de mucho diálogo se logró que el Congreso de los Diputados aprobó que se pudiera llevar a cabo esta cuestión y esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado un Decreto que ya de alguna forma impulsa el reparto y lo que le corresponde a cada comunidad autónoma", ha señalado.

A su juicio, "se demuestra lo que hemos venido defendiendo históricamente, que Euskadi no sólo es solidaria, sino que estaba atendiendo a muchas más personas de las que les correspondía por nuestro peso poblacional, por nuestra capacidad de acogida, etcétera".

Su llamada con Moreno Bonilla

A ello ha añadido que este pasado miércoles telefoneó a Bonilla para "no polemizar a través de los medios de comunicación", porque lo que hace falta es "menos polémica, menos ruido, más trabajo, más diálogo y buscar soluciones". "Lo primero que le dije es que estaba absolutamente confundido cuando decía públicamente que se había reconocido el efecto de frontera norte a Euskadi", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que "no se ha reconocido" tal "efecto". "Qué más nos gustaría. Yo entiendo perfectamente que él busque que se reconozca el efecto frontera sur en Andalucía", ha señalado, para añadir que le parece "legítimo, ilícito y bien que lo haga, pero no a costa primero de decir lo que dice sobre Euskadi, y además con una información que cuando menos no es la adecuada".

"No se ha reconocido ningún efecto frontera norte y seguiremos exigiendo que se cumpla lo que estamos pidiendo hace tiempo porque ser reconocidos como frontera norte no es un capricho del Gobierno Vasco, ni del lehendakari, ni de las diputaciones forales", ha defendido.

En este contexto, ha recordado que en los últimos seis años Cruz Roja ha atendido a cerca de 40.000 personas en la frontera en Irun, que cada vez que Francia la cierra tiene "un efecto" en Euskadi. "El último ejemplo lo hemos visto este mismo verano con los malienses que han estado durmiendo en la calle en San Sebastián y ahora en Vitoria", ha recordado.

Cambio en los flujos de llegada

Pradales ha añadido que "también se está provocando un cambio de los flujos de llegada de menores no acompañados a través del continente europeo y de Francia hacia Euskadi, porque ha habido un cambio también de las políticas de las mafias en África". Es por ello que ha reivindicado que Euskadi sea "reconocida como frontera norte".

Por otro lado, ha indicado que también ha solicitado a Bonilla "colaboración, apoyo y ayuda". "El 50% de los menores no acompañados que llegan a Euskadi llegan en autobús, no llegan en patera y de dónde llegan del sur peninsular y fundamentalmente de Andalucía y por lo tanto le pedí que colaboráramos para que ese fenómeno no se siga produciendo", ha explicado.

Al respecto, ha avanzado que ya se han puesto "de acuerdo" para que las consejeras del ramo vasca y andaluza trabajen de manera conjunta. "Yo no voy a polemizar, creo que hay que trabajar más, creo que hay que generar menos ruido y sobre todo no convertir el motivo de disputa política pues a las personas que emigran y especialmente a las personas menores porque estamos hablando de personas", ha incidido.