El oleaje en el litoral de Cádiz se podría dar "con más frecuencia" y traería consecuencias: "Se va produciendo una pérdida de playas"

Las imágenes de las olas golpeando el chiringuito de Los Caños de Meca han inundado las redes sociales. El huracán Erin ha dejado un oleaje bravo en las costas de la provincia de Cádiz tras un fenómeno cuyas repercusiones no suelen llegar a Andalucía. Sin embargo, el cambio climático puede favorecer que se produzcan "con más frecuencia".

Tomás Fernández Montblanc, profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz, explica a El Correo de Andalucía que lo vivido estos días ha ocurrido por "una desviación de la trayectoria" del huracán hacia el Atlántico Norte. Esto hace que termine notándose en nuestras costas en vez de en Estados Unidos.

Para entendernos: ese viaje del huracán provoca fuertes vientos y esos fuertes vientos generan oleaje en el Atlántico que viaja hasta nuestras costas. Huelva se libra porque Portugal le hace de "protección" y queda a su "resguardo".

Estos fenómenos se producen coincidiendo con la época de huracanes, entre junio y noviembre. Pero "en agosto hay precedentes", explica el profesor. "En 2012 hubo otro fenómeno similar por el huracán Gordon que causó banderas rojas y rescates en las playas. Es decir, son fenómenos que pueden repetirse con cierta frecuencia".

Imagen del talud en las playas de Rota. / Cedida

Esto no quiere decir que vayan a ser "habituales, pero se pueden dar". Advierte de que las variaciones asociadas al cambio climático, como el calentamiento del agua de la superficie del océano, "es uno de los requisitos para que se formen estos sistemas". Es decir, "puede favorecer que se vayan dando cada vez más. No hay estudios de detalle que afirmen estas tendencias en nuestras costas, pero dentro de las variaciones que provoca el cambio climático está el aumento de la temperatura, al que fenómenos extremos como este están asociados".

Incidencia en las playas

Los investigadores advierten que los efectos del cambio climático están teniendo consecuencias en el litoral andaluz. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado dos iniciativas clave para conocer en profundidad los impactos que el cambio climático está produciendo en el litoral andaluz, estimar su evolución en distintos escenarios y disponer de herramientas que permitan actuar con antelación.

Una de ellas cuenta con un visor que permite prever y visualizar la evolución de la línea de costa en función del aumento del nivel del mar. Según los escenarios analizados, tanto en sus versiones más optimistas como en aquellas más desfavorables, el cambio climático tendrá un impacto significativo sobre la costa andaluza en las próximas décadas.

Los modelos proyectan una pérdida de entre 5 y 25 metros de playa seca en el litoral andaluz de aquí al año 2050, siendo la Costa del Sol el tramo más afectado. Todo dependerá del tipo de playa, claro está. En los casos más extremos podrían registrarse retrocesos permanentes de hasta 65 metros para el año 2100. El informe destaca que, si se materializa el escenario más desfavorable contemplado, el incremento del nivel medio del mar podría provocar la desaparición de hasta 33 playas andaluzas en las próximas décadas, con especial incidencia en las provincias de Cádiz y Málaga.

@cristisanz10 / X

Fernández Montblanc explica que el retroceso de las playas puede deberse a erosión de tipo estructural o puntual. Las primera pueden deberse a "alguna obra litoral que interrumpa la deriva litoral o cuando tenemos algunas cuencas de ríos que no aportan sedimentos, por retención en presas, etcétera". Las segundas se dan con "este tipo de fenómenos de alta energía". Aun así, aclara que estos "ocurren generalmente en invierno", porque el oleaje en el litoral andaluz es estacional: alta energía en invierno, baja en verano.

"Si tenemos esta combinación de eventos, o se intensifican estos eventos extremos y se combinan también con algunos de estos mecanismos de erosión estructural, pues entonces sí que tenemos algunas playas que pueden verse afectadas o estar en peligro", apunta Fernández Montblanc.

Los litorales más afectados

Fernández Montblanc apunta que, a pesar de todo, para estas previsiones hay que tener en cuenta las características del litoral frente al aumento relativo del nivel del mar. "Es decir, cuando tenemos un litoral con características naturales no antropizadas, el sistema va retrocediendo a medida que aumenta el nivel del mar de forma natural". Es decir, la naturaleza se va adaptando.

Sin embargo, "cuando tenemos un litoral antropizado, como ocurre en algunas partes de nuestra costa andaluza, este proceso natural no se da, porque obviamente la infraestructura está presente, la vivienda, etc., y ahí sí que se va produciendo una pérdida de playa seca ".

El investigador de la Universidad de Cádiz apunta que "cuando tenemos un paseo marítimo, casas, hoteles, carreteras, etc., y no existe un sistema playa-duna, solo tenemos la playa, el sistema no puede retroceder. Entonces ahí sí que tendremos una pérdida de playa seca". Además, explica que se verán más afectadas las zonas "muy expuestas, donde se espera un amplio ascenso relativo del mar, como ocurre aquí en la costa atlántica andaluza".

Los riesgos de los fenómenos costeros

Fernández Montblanc apunta que fenómenos como el vivido estos días en las costas del litoral andaluz son un riesgo principalmente "para el turismo, porque coincide con una gran afluencia de usuarios a las playas".

Generalmente, los temporales de invierno coinciden con una baja ocupación de la playa, pero sí se da un oleaje muy energético durante el estío, pues las costas están llenas de usuarios. Por lo tanto, aunque no son "tan extremos como otros que ocurren en invierno", con la alta tasa de ocupación "tiene un efecto bastante importante".

La bandera amarilla ondea en Costa Ballena. / María Cabezas

Los fenómenos pueden dar lugar a las denominadas "corrientes de resaca". Eso puede "suponer un peligro para los bañistas, por eso se alza la bandera roja o se prohíbe el baño como ha ocurrido en esta época".

¿Maneras de pararlo?

Tomás Fernández Montblanc explica que no se pueden parar estos fenómenos, solo trabajar en prevenir las consecuencias. "Haciendo una previsión de este oleaje, de las consecuencias que va a tener en cuanto a erosión de las playas, la inundación o a las corrientes de resaca. Es decir, reducir los riesgos. Digamos que prepararnos para mitigar los efectos de este tipo de fenómenos o también planificar los usos del suelo en determinadas zonas de acuerdo con la dinámica de la zona litoral y los procesos que tienen lugar en ella según el oleaje, el nivel del mar y su evolución en las próximas décadas".

El investigador cree que "la administración tiene que fomentar la preparación de la ciudadanía para afrontar los peligros derivados de estos fenómenos". Además está "la gestión de la zona litoral, la planificación de los usos del suelo de acuerdo a los cambios que se esperan por los efectos del cambio climático y las variaciones que habrá en este tipo de fenómenos". Es decir, "implementar medidas de adaptación y mitigación" en las zonas que vayan a verse mayormente afectadas.

Fernández Montblanc recuerda que este tipo de actuaciones son importantes, sobre todo en Andalucía. "Nosotros tenemos una gran dependencia del sistema costero como comunidad donde el turismo es un motor de desarrollo importante".