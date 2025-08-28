La portavoz de Por Andalucía deja su candidatura en el aire: "No es lo razonable ni lo que espero que suceda"

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto (IU), ha admitido este jueves que no prevé repetir como candidata a la Presidencia de la Junta en la coalición en la que se integre Izquierda Unida en las próximas elecciones andaluzas, previstas para el próximo año 2026, si bien no ha descartado del todo esa posibilidad y ha explicado que "la mesa de partidos" que trata de reeditar una coalición como la de Por Andalucía para dichos comicios está trabajando en cuestiones como esa.

"No es lo razonable ni lo que yo espero que suceda", ha respondido Inma Nieto en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, a la pregunta de si va a ser ella la candidata de la coalición en la que se integre IU en los próximos comicios, repitiendo así la experiencia que protagonizó en la cita electoral de junio de 2022, en la que ella fue la cabeza de lista de Por Andalucía, marca que en aquella cita integró a seis formaciones de izquierda, entre las que figuraban Podemos, IU y Más País Andalucía.

Al abordar la cuestión de la candidatura de la coalición que conformen fuerzas de izquierda para las próximas elecciones andaluzas, Inma Nieto ha indicado que "en eso está la mesa de partidos ocupada", y ha precisado que desde el grupo parlamentario Por Andalucía "no nos metemos en esas decisiones". Dicho esto, ha opinado que "no es lo razonable" que ella repita como candidata, "ni lo que yo espero que suceda", ha añadido para matizar a continuación que, no obstante, no quería "dar una respuesta rotunda de la que luego" se "tuviera que desdecir".

Una tapa de "cambio"

"Creo que la etapa trae cambio, y que entre esos cambios estará también la persona que opte a ser candidata", ha agregado la parlamentaria de IU, quien en ese sentido ha admitido que puede estar viviendo su "última etapa" como portavoz de una confluencia para la que, por otro lado, desea que tenga "un futuro muy prometedor". En esa línea, ha reivindicado el "acervo" y el trabajo realizado en estos años de legislatura por una coalición que "se ha consolidado como estable" y que ha realizado "una oposición rigurosa, seria, a las políticas" del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno Bonilla, que, "con la sonrisa y el 'flash' está haciendo destrozos en Andalucía, sobre todo en nuestros servicios públicos", según ha advertido.

De esta manera, la portavoz de Por Andalucía ha señalado que cree que "las expectativas" de su coalición "son buenas", y que espera que, "en los próximos meses", el trabajo del grupo parlamentario "contribuya a que sean mejores". Preguntada por las propuestas que plantea Por Andalucía de cara a las próximas elecciones, Nieto ha señalado que entre ellas "por supuesto" que figura "la revisión absoluta e inmediata de todo el dinero que se está yendo" desde la Junta "a las clínicas privadas en Andalucía, y que está provocando el deterioro de la atención sanitaria".

Por otro lado, la dirigente de IU ha criticado el comportamiento del PP andaluz, del que ha dicho que actualmente es "el partido que más grita, que más insulta y que más miente" en Andalucía, pese a estar liderado "por un señor -en alusión a Juanma Moreno- que luego sale sonriendo diciendo que está muy cansado de la crispación, y que el PP de Andalucía va a seguir por su senda tranquila y dialogante", según ha apostillado para concluir aseverando que el PP dirigido por el actual presidente de la Junta "es infinitamente más agresivo y faltón que el Partido Popular en etapas anteriores".