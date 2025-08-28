El SAS activa el plan para firmar contratos provinciales con clínicas privadas para derivar pruebas diagnósticas

A finales de 2023, ya con intenso debate público en torno a las listas de espera sanitarias, el Servicio Andaluz de Salud lanzó uno de sus planes estratégicos para agilizar la atención sanitaria y descongestionar hospitales y centros de salud. Se trataba de un macro contrato valorado en 200 millones de euros para derivar pruebas diagnósticas a clínicas privadas. A la convocatoria se presentaron un total de 72 empresas cuyas ofertas fueron analizadas y valoradas en un proceso que se prolongó hasta el pasado mes mayo. En ese momento se produjo un "fallo técnico" a la hora de formalizar y almacenar las propuestas de los licitadores que derivó en una suspensión una vez que no estaba garantizada la transparencia y el cumplimiento de las bases del procedimiento.

A consecuencia de este fallo, el plan del SAS para derivar pacientes a clínicas privadas para pruebas diagnósticas quedó paralizado como anunció la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernándeza, en el Consejo de Gobierno celebrado el 16 de julio. Esta semana, el miércoles 26 de agosto, los equipos técnicos han firmado el desestimiento del proceso y por tanto la anulación del expediente que arrancó en noviembre de 2023.

Ahora bien, el Servicio Andaluz de Salud no va a renunciar a este plan de conciertos con clínicas privadas por un importe de 200 millones de euros. Se va a hacer a través de cada una de las centrales de compras de las provincias. Hay ya un borrador de pliegos para cada una de ellas que ahora debe complementarse con un cálculo económico de los costes en cada uno de los territorios. A continuación se licitarán los contratos cuyo cálculo final no está aún definido, según aclaran desde el SAS.

En cualquier caso, los plazos para llegar a este punto son largos. De momento, la resolución de desestimiento notificada a todos los licitadores abre un periodo de tres semanas para que quienes quieran puedan formalizar recursos ante el Tribunal Andaluz de Recursos Contractuales. Sólo cuando esto haya transcurrido y se hayan analizado (en su caso) las iniciativas legales que hayan planteado los licitadores se podrá dar el siguiente paso de licitar en cada una de las provincias sus propios contratos de refuerzo para la realización de pruebas diagnósticas.

Por tanto, por el momento en el que se inicia esta tramitación y los plazos administrativos de un proceso de estas características, difícilmente el Servicio Andaluz de Salud podrá disponer de esta herramienta para derivar pacientes a clínicas privadas para pruebas diagnósticas como ecografías, mamografías o endoscopias.

Mientras esto ocurre, el Servicio Andaluz de Salud asegura que en todas las provincias se mantendrá el ritmo de pruebas diagnósticas a través de recursos propios (tal y como confirmó la consejera Rocío Hernández el pasado mes de julio) salvo aquellos casos en los que haya aún contratos en vigor en las provincias.

En este caso, las pruebas diagnósticas, no hay datos oficiales en Andalucía del volumen de las listas de espera. No los publica el Ministerio ni, de momento, tampoco la Junta de Andalucía. El objetivo del SAS, no obstante, es conseguir aplicar en este ámbito el mismo nivel de transparencia que con las intervenciones quirúrgicas aunque para eso es necesario un proceso de digitalización de todos los datos de centros de salud y hospitales para evitar duplicidades y garantizar un adecuado registro de los datos.

Conciertos para operaciones

El Servicio Andaluz de Salud sí prevé contar para el mes de septiembre con el otro gran plan de conciertos con clínicas privadas, el destinado a la derivación de pacientes para intervenciones quirúrgicas que tenía un presupuesto en este caso de 533 millones de euros.

Este macro contrato debía haber arrancado a principios de año, aunque luego se demoró hasta junio. Finalmente, en esa fecha tampoco pudo llegar y ahora la previsión es que pueda entrar en vigor el próximo mes de septiembre. El motivo de este retraso han sido los continuos recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales por parte de las empresas concurrentes que han forzado varias paralizaciones y revisiones de las baremaciones y las adjudicaciones provisionales.

Este mes de agosto, el Servicio Andaluz de Salud ya ha recibido, tal y como adelantó Abc de Sevilla, los informes favorables del Tribunal de Recursos Contractuales para continuar con la adjudicación que tuvo que ser paralizada y suspendida provisionalmente.

En este caso la Junta de Andalucía sí ha contado con un cierto margen dado que desde julio de 2024 están en vigor los contratos del plan de garantía sanitaria para la realización de intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas por un importe de 240 millones. Estaban previstos para seis meses, se prorrogaron otros seis y en julio se acordó un 'extra' de otros tres meses hasta septiembre cuando debe estar en marcha el nuevo macro concierto sanitario.