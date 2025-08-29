8 de septiembre en Andalucía: estos son los municipios que celebran sus fiestas

El 8 de septiembre es sinónimo de felicidad y fiesta en toda Andalucía. Son más de 70 municipios los que celebran esta fecha marcada en el calendario cada año con una identidad propia en cada pueblo: fiestas populares, procesiones, ferias y día de la Patrona.

Esta jornada festiva conmemora el nacimiento de la Virgen María, una de las advocaciones marianas más extendidas y veneradas en España. La Iglesia conmemora en esta fecha el nacimiento de la Virgen, una festividad de origen antiguo con sus raíces en el siglo V, cuando se dedicó en Jerusalén la basílica levantada sobre el supuesto lugar donde vino al mundo María (la actual basílica de Santa Ana).

Desde entonces, el 8 de septiembre se asocia también con el día de las llamadas "Vírgenes encontradas". Son aquellas imágenes marianas a las que la piedad popular atribuyó un hallazgo milagroso en tiempos medievales. De ahí que en numerosas localidades de Andalucía sea jornada de fiesta mayor, coincidiendo con sus patronas.

De la Virgen de Regla en Chipiona a la feria de Utrera

Una de las procesiones más afamadas del 8 de septiembre es la Virgen de Regla en la playa de Chipiona. Una gran multitud de fieles visita cada año a su virgen por las calles de este municipio costero con tanta solera en verano. Además, la provincia de Cádiz se suma con Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil, Grazalema, El Puerto de Santa María, Tarifa y Ubrique.

Sevilla es la otra provincia con más localidades que honran a la Virgen el 8 de septiembre con sus procesiones de gloria. La Divina Pastora en Cantillana, La Virgen de Setefilla en Lora del Río, la Virgen de Aguasantas en Villaverde o la Virgen de Consolación en Utrera son algunas de las procesiones más ilustres de la noche del 8 de septiembre. Además, en Utrera se celebra en esa semana la feria de la localidad acogiendo conciertos y multitud de actividades culturales.

Cabe añadir los municipios de Alanís de la Sierra, Alcolea del Río, Badolatosa, Carmona, Coria del Río, Écija, Guillena, Mairena del Alcor, Las Navas de la Concepción, Osuna, Peñaflor y La Roda de Andalucía.

Resto de provincias andaluzas

A una hora de Sevilla, Córdoba celebra el lunes 8 de septiembre como festivo en Aguilar de la Frontera, Belalcázar, Belmez, Cabra, Carcabuey, Espejo, Iznájar, Palma del Río, Posadas, Santaella, La Victoria, Villa del Río, Villafaina de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba.

En Huelva será festivo en Alájar, Ayamonte, Cala, Castaño del Robledo, Cortegana, Fuenteheridos, Linares de la Sierra, Moguer, Niebla, Rociana del Condado y la capital onubense.

En Jaén celebran la jornada los municipios de Arquillos, Castellar, Génave, Jimena, Torredonjimeno, Torreperogil, Torres de Albánchez, Vilches y Villanueva del Arzobispo.

En Málaga no será laborable en la capital malagueña, además de los pueblos de Álora, Antequera, Ardales, Fuente de Piedra y Gaucín.

En Granada celebran la festividad Albuñol, Baza, Churriana de la Vega y Otura.

Por último, en Almería, la jornada festiva se vivirá en Albox, Antas, Berja y Ohanes.

Una celebración con arraigo popular

La fiesta de la Natividad de la Virgen María marca la recta final del verano y es uno de los últimos grandes días festivos de la temporada estival en Andalucía. Con procesiones, ferias y celebraciones patronales, cada localidad vive de forma singular esta devoción que conecta con las raíces más profundas de la religiosidad popular.