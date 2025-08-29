La criminalidad cae en Andalucía: descienden los robos aunque suben la ciberdelincuencia y las agresiones

Las infracciones penales convencionales han vuelto a descender en Andalucía. El primer semestre de 2025 se ha cerrado con 160.038 delitos como robos, hurtos, agresiones sexuales, lesiones o intentos de homicidio, lo que supone una caída del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior con descensos especialmente significativos en los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-14,2%), los robos con violencia (-7,6%) o hurtos (-5,3%).

Asimismo, el primer semestre del año se ha cerrado con una caída de un 10% en los homicidios y asesinatos (un total de 46). Sin embargo, hay otros dos tipos penales asociados que sí han experimentado un incremento este año: los delitos con lesiones y riñas tumultuarias (se han alcanzado los 2.693, un 3,2% más) y los intentos de homicidio o asesinato (152, un 32% más). Las infracciones penales vinculadas con el tráfico de drogas también han descendido un 8,1% hasta las 2.116.

Dentro de estos dos conceptos entra el fenómeno advertido recientemente por el presidente andaluz, Juanma Moreno, de los apuñalamientos entre la población más joven como los últimos ocurridos en la provincia de Málaga. De hecho, Moreno reclamó al Ministerio del Interior medidas que incrementen el control sobre el uso de armas blancas.

Sí se mantienen estables, como viene ocurriendo durante los últimos años, los delitos contra la libertad sexual. En el primer semestre de 2025 se han registrado un total de 1.517 lo que supone una subida del 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Crecimiento de la ciberdelincuencia

Todos los informes estadísticos del Ministerio del Interior publicados en los últimos años coinciden por otro lado en el crecimiento constante de la cibercriminalidad. El balance de este primer semestre de 2025 ratifica este fenómeno: se han registrado un total de 45.183 delitos lo que supone un aumento del 8,8%.

Dentro de esta categoría en el primer semestre se han acumulado 38.327 estafas informáticas, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior.