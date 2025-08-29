Infoca
Un incendio forestal en Almería obliga a desalojar dos núcleos de población en Bédar
El fuego se ha originado en el paraje Las Cubillas de la localidad almeriense de Lubrín
A. R. C.
El consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 05.46 horas de este viernes la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por un incendio forestal declarado en el paraje de las Cubillas en la localidad almeriense de Lubrín.
Según informa el teléfono de Emergencias 112, sobre las 23:00 horas de este jueves comenzaron a recibirse llamadas de la ciudadanía alertando del incendio. De inmediato, se alertó a la Guardia Civil, Policía Local, a los efectivos de Bomberos y el Centro Operativo Provincial (COP), activando a su vez a los bomberos del Infoca. También se ha movilizado al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a integrantes del servicio provincial de Protección Civil.
El avance del fuego ha provocado que hayan sido desalojadas, de forma preventiva, las zonas de Los Albaricos y La Fuente de los Albaricos, en el municipio de Bédar, por el incendio de Lubrín.
El incendio se encuentra activo y están trabajando para su control 11 grupos de bomberos forestales, cinco autobombas, cinco técnicos de operaciones, una unidad médica de incendios forestales, otra unidad meteorológica y se han incorporado también bomberos de Levante.
La fase de emergencia situación operativa 1 se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal. En este caso, el operativo ha procedido al desalojo preventivo de cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos de la localidad almeriense de Bédar.
