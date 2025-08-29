Qué pasa en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva: ¿"cóctel explosivo" o "pico puntual" de pacientes?

110 personas para seis consultas a las 18:00. Este es el panorama que algunos vecinos de Huelva y visitantes se han encontrado este verano al acudir a las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez, el más importante de la provincia. La Consejería de Salud y Consumo apenas ha reforzado el personal de este servicio, que se ve "desbordado" todos los días, de cara al verano y a la llegada de miles de personas provenientes de Sevilla, Córdoba o Extremadura a la provincia.

La población de Huelva se triplica durante el verano, con localidades que llegan a triplicar el número de habitantes durante el mes de agosto. Ante esta situación, los servicios de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez se convierten en un auténtico caos durante todo el día, con onubenses y veraneantes que llegan. "Hay días mejores y días peores", relata Javier Fernández, vocal del Sindicato Médico de Huelva, que explica que, en un día bueno, la situación se puede gestionar "a partir de las tres de la mañana".

Siguiendo el plan de verano establecido por la Consejería de Salud, todos los centros de salud de la capital de provincia permanecen cerrados por la tarde a excepción del de Isla Chica, lo que hace que la presión aumente en el hospital. Sin embargo, en el servicio de Urgencias, los médicos denuncias que solo han entrado dos sustitutos a mediados de verano para cubrir las vacaciones de los trabajadores. "Nos tenemos que gestionar para poder irnos de vacaciones y que no haya un menoscabo a la ciudadanía", explica Fernández, que recuerda que allí llegan "todos los pacientes complejos".

24 horas de espera

"Las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez llevan días saturadas, han suspendido intervenciones en trauma por falta de camas, sin aire acondicionado...", ha denunciado también en sus redes sociales la portavoz del PSOEA-A en el Parlamento, María Márquez, que ha asegurado que "es una vergüenza". Como ella, numerosos socialistas andaluces han puesto el foco sobre la situación que se vive en las urgencias andaluzas, que se multiplican por todo el litoral andaluz.

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado la situación de "colapso" en la que vive el servicio de urgencias del Hospital. Los representantes de los trabajadores subrayan que algunos de los pacientes llegan a estar hasta 24 horas esperando en la zona de preingreso para poder ser atendidos. Todo, según denuncia el sindicato, mientras mantienen alas del hospital cerradas pese a la alta presión asistencial, que, como critican, deja "al límite" a los profesionales sanitarios.

Con ellos coincide el vocal del SMH, que sostiene que, aunque ellos intentan "hacer lo imposible por darle la mejor atención al paciente", en muchas ocasiones no cuentan con no "las herramientas" necesarias para ello. "Del lunes al martes que cuando amanecimos había 18 pacientes esperando para subir a una cama", recuerda Fernández para puntualizar que el primer día de la semana siempre es el peor porque durante los fines de semana, especialmente si son largos, la gente no acude tanto al médico.

Más plantilla

Desde el SAS apuntan que se están produciendo "niveles de afluencia inferiores a los del resto del año" a excepción de "un pico de actividad puntual". Además, defienden que "se ha mantenido en Urgencias el mismo número de profesionales que durante el resto del año" y han realizado las "contrataciones necesarias" para cubrir las necesidades. Esta situación les permite realizar varios controles al día sobre para verificar la afluencia y "activar las medidas necesarias acordes a la situación de cada momento".

El aumento de la población, la recepción de casos de código infarto o código ictus que reciben, el cierre de camas y la falta de personal por vacaciones derivan en un "cóctel explosivo" que provoca que "en la mayoría de los días el servicio se vea colapsado o sobrepasado". "Muchos días no paras en toda la noche", admite este médico, que asegura que él y sus compañeros van intentando "solventar la situación" hasta que "a partir de ciertas horas los pacientes no vienen", aunque reconoce que en "determinados días son un auténtico desastre a nivel de organización".

"Esto es una historia que se repite", lamenta Fernández, que lleva 15 años en las urgencias de este Hospital. Aunque reconoce que la situación ha ido mejorando "poco a poco", admite que el ritmo de mejoras es "dos o tres pasos por detrás" del crecimiento de la población o "el nivel de responsabilidad y exigencia" que se les pide. Así, hace un llamamiento a la Junta para que se "redimensionen las plantillas" para verse cubiertos en caso de "incidencias", pero no solo los médicos, también los enfermeros, celadores, auxiliares o el personal de administración.