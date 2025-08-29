Así es el pueblo de Almería considerado el más pequeño de toda Andalucía: con apenas 60 vecinos y a una hora de la capital

Con apenas 60 vecinos, poco más de 6 kilómetros cuadrados de extensión y solo dos monumentos que visitar, existe un pueblo en la provincia de Almería que se presenta como un lugar de "otro tiempo y otro ritmo de vida" y que se ha convertido en el más pequeño de toda Andalucía. Un enclave repleto de naturaleza y localizado en la Sierra de los Filabres que mantiene el "difícil matrimonio" entre el progreso y la intemporalidad, tal y como relata su propio Ayuntamiento.

Este enclave que parece sacado de otra época y al que califican de un pueblo "tranquilo en una tranquila comarca de la tranquila provincia de Almería" es Benitagla, un municipio que, según los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística, relativos al 2024, cuenta con 60 habitantes, de los que 34 son hombres y 26, mujeres.

"Benitagla, blanca y de teja, pequeña y bella, sugiere la recuperación de otros tiempos y de otras formas y ritmos de vida, paradigma de un cierto vivir alejado del mundanal ruido que transporta por sus rincones la imaginación a tiempos lejanos en los que (al igual que hoy) el árbol de la plaza era el centro neurálgico de contacto humano", señala el Ayuntamiento sobre este pueblo de 6,46 kilómetros cuadrados de extensión situado a una hora de la capital de Almería.

Benitagla, un municipio de Almería sin apenas cambios

Un entorno de ensueño que, en época morisca, contaba con 60 vecinos y 61 casas, la mayoría de ellas "labradas de losa y tierra, y con tejas lasas de pizarra", un aspecto que no ha cambiado en la actualidad, cuando se mantienen idéntico número de habitantes y el mismo tipo de construcciones.

Benitagla, el pueblo más pequeño de Andalucía / Ayuntamiento de Benitagla

En siglos pasados, este municipio vivió de la ganadería o de la producción de tejido de seda, sin embargo, en la actualidad, estas actividades han desaparecido hasta subsistir sus habitantes principalmente de la agricultura, su principal fuente de riqueza, con el almendro y el olivo como sus cultivos protagonistas.

El pueblo más pequeño de Andalucía, uno de los pocos que no tenía bar

Además, el reducido tamaño de esta localidad ha hecho que únicamente cuente con dos edificios patrimoniales que visitar: su pequeña iglesia, junto a la Parroquia de Alcudia de Monteagud, situada frente al Ayuntamiento y dedicada a San Juan; y las torres que encabezan el territorio.

Asimismo, esta localidad era, hasta hace apenas un año, uno de los pocos pueblos de España que no contaba con ningún bar en sus calles, una realidad que ha cambiado en la actualidad, cuando abrió su primer negocio hostelero que, además, dispone de tienda.

Pero, a pesar de la reducida oferta con la que cuenta el municipio, Benitagla se ha convertido en un lugar privilegiado en el que disfrutar de la tranquilidad más remota, la cercanía de sus habitantes y ese alma especial de todo aquello que logra mantenerse inalterable ante el paso de los años.