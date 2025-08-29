Los sindicatos alzan la voz por "falta de medios" en el plan contra incendios de Andalucía y piden una reunión urgente

Al contrario de lo que ha ocurrido en años anteriores, Andalucía no ha sido una de las comunidades más gravemente afectadas por la oleada de incendios que ha quemado más de 800.000 hectáreas en España. Sin embargo, sí se han producido en torno a 150 fuegos con casos especialmente graves como los de Tarifa. Hasta hasta siete siniestros alcanzaron la suficiente envergadura como para que su entorno fuera declarado como zona catastrófica por parte del Gobierno central en el primer Consejo de Ministros del curso político.

Ahora, una vez que ha finalizado la ola de calor y se ha reducido el nivel de riesgo (aunque sigue existiendo), los tres principales sindicatos con representación en la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Andalucía (CCOO, UGT y CSif) han solicitado una reunión urgente al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, de quien depende todo el dispositivo ante "el malestar general" en la plantilla por falta de medios y problemas en las condiciones laborales de los profesionales en el plan Infoca. En total, son 4.700 profesionales con un presupuesto de 257 millones de euros.

La visión de la Junta de Andalucía es completamente opuesta. El Gobierno autonómico subraya que se han realizado "mejoras tanto en las condiciones laborales de su personal como de los recursos materiales que disponen" y que "se están cumpliendo con muchas reivindicaciones históricas de los trabajadores". De esta forma, el Gobierno autonómico ha "negado categóricamente que el Plan Infoca no esté preparado"

Escrito de quejas de los sindicatos

"Nos encontramos a finales de agosto con una campaña que ya se preveía complicada y así está siendo con un dispositivo incompleto, torres de vigilancia cerradas, camiones con un solo componente, vehículos que no pueden circular por las pistas forestales o falta de equipos de protección individual", resumen los sindicatos en el escrito remitido a la Consejería en el que denuncian también que no se ha culminado el proceso para que todos los trabajadores pasen a ser fijos y dejen de disponer de contratos temporales y que aún no aplica el complemento de antigüedad "habiendo pasado dos años" desde que se adquirió este compromiso.

"Usted ha conocido de primera mano este verano, como máximo responsable de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de las Emergencias en Andalucía, como cada trabajador se desvive por luchar contra las llamas, esforzándose al máximo en cada intervención para preservar el Patrimonio natural de Andalucía, merecen unas buenas condiciones de trabajo, y merecen una respuesta de su parte", recoge el escrito firmado por los sindicatos.

El Gobierno andaluz defiende su gestión

En el ámbito de recursos humanos, la Junta de Andalucía ha subrayado que "se están cubriendo las bajas y excedencias de personal laboral y se están tramitando las movilidades de personal para cubrir los puestos vacantes y los desocupados". Así, la Consejería de Presidencia destaca que "con fecha 30 de abril de 2025 y tras más de tres años sin convocarse, se publicó el concurso de traslado y promoción para la cobertura interna de vacantes de las anualidades 2022, 2023 y 2024 que se tramitará a lo largo del verano y se resolverá finalizado octubre para evitar movilidades masivas y consiguiente afección operativa".

En cuanto a la principal reivindicación, que los bomberos forestales del dispositivo cuenten con contratos fijos y estén dados de alta todo el año, el departamente que dirige Antonio Sanz subraya que se trata de un compromiso en marcha: "Se está cumpliendo con muchas reivindicaciones históricas de los trabajadores, entre ellas, el proceso pactado con los representantes sindicales para que los efectivos de extinción trabajen todo el año tras su incorporación en la Agencia de Emergencias".

La Junta de Andalucía defiende los medios disponibles en el dispositivo que asegura que son "los mejores y con más avances tecnológicos de la historia". Destaca especialmente la renovación de la flora destinada al transporte de personal o el aumento de presupuesto que ha alcanzado este año los 257 millones de euros (un 5,8% más).

"El dispositivo cuenta con los medios suficientes para atender la campaña 2025. Ya se han suministrado y se siguen suministrando equipamientos contratados como ropa ignífuga, equipos de protección individual (botas de extinción), zahones anticorte, zahones ignífugos, cascos, arcones portaherramientas, suministro de repuesto y recambios de maquinaria ligera Stihl y de maquinaria Husqvarna, material de ferretería, construcción y droguería para el mantenimiento de las instalaciones; avituallamiento, agua embotellada, bolsas de gran capacidad. Además, también se han contratado helicópteros y aviones anfibios, accesorios para cascos, retardante a largo plazo, fruta deshidratada, comprimidos energéticos, cinturones de posicionamiento para vehículos, el alquiler de módulos prefabricados, así como también de neumáticos, retardante a corto plazo, gafas y cubregafas y camisetas serigrafiadas", resume el Gobierno autonómico.