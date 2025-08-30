Un incendio en un vagón de un tren deja 210 evacuados y retrasos en los trenes entre Madrid y Andalucía

Un incendio originado en el coche cola de un tren de alta velocidad, en el que viajan 210 personas y que ahora se encuentra detenido en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, ha obligado a suspender la circulación ferroviaria. El conato de incendio no ha dejado heridos y se ha podido controlar de forma casi inmediata.

No obstante, sí ha provocado incidencias en toda la red ya que se ha cortado la circulación ferroviaria en un tramo entre Puertollano y Villanueva de Córdoba mientras se evacuaban a los viajeros y se apartaba el tren. Esta situación ha afectado al menos a tres líneas de alta velocidad y un Avant.

En torno a las 16.30 se ha podido restablecer la circulación aunque de forma parcial y sólo por un carril por lo que sigue la afección al resto de conexiones entre Andalucía y Madrid. En torno a las 17.00 horas el tráfico se ha restablecido por completo aunque la previsión de Renfe es de "importantes retrasos" en los trenes.

Concretamente, se vieron afectados en primera instancia un AVE Málaga-Madrid, detenido en Puertollano; un AVE Madrid-Granada, que se ha quedado parado en Malagón, un AVLO Sevilla-Madrid que está aguardando en Villanueva de Córdoba y el AVANT Puerto Llano-Madrid que se realizará de momento en bus.

El tren afectado viajaba desde Almería con destino Madrid. Tras la avería que ha provocado el conato de incendio, todos los pasajeros fueron avacuados mientras se extinguía, lo que obligó a cortar la circulación en la red ferroviaria. No ha habido ningún herido.

Todos los pasajeros del tren afectado serán posteriormente reubicados en un tren que ya está preparado y que circulará en el momento en el que se haya comprobado que la red se puede reutilizar y no hay afección por la avería.

Segunda avería en un mismo día

En la mañana del sábado una en la señalización en la provincia de Ciudad Real causó retrasos en una veintena de trenes que circulan entre Madrid y Andalucía. Aunque fue resulta a última hora de la mañana todavía persiste algún problema de señalización en el paso por Puertollano.

La incidencia se detectó a las 07:00 horas, cuando una señal errónea marcó la ocupación de vía y obligó a detener la circulación, según el gestor ferroviario.