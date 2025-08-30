Fernando Benítez, fiscal de Medioambiente: "Elevar las penas en los delitos de incendio no tendría efecto ninguno"

Los incendios han copado gran parte de la actualidad informativa de este mes de agosto en España y Andalucía. En total, Andalucía ha contabilizado a lo largo del verano 137 incendios y 5.099 hectáreas quemadas. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía ha pedido un endurecimiento del Código Penal, al que tildó de inocuo para este tipo de casos. Esta misma semana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo presentó 50 medidas frente a los incendios forestales.

Fernando Benítez, fiscal delegado de Medioambiente de Málaga con 20 años de carrera, vive lo ocurrido durante el estío "con mucha frustración". El motivo es que ha sucedido "lo que se sabía que podía ocurrir y, por falta de previsión, de prevención y también de coordinación, las consecuencias están siendo muy superiores a las que podrían haber sido si se hubieran adoptado medidas". Además, "me frustra mucho ver que desde la política en lugar de soluciones se ofrece nada más que confrontación e intentar sacar redito político de lo que no deja de ser más que una tragedia".

P.-¿Se pueden o deben endurecer las penas por incendios forestales, sean cuales sean las causas?

R.-Se puede hacer lo que se quiera hacer siempre que haya mayoría suficiente en el Congreso de Diputados. Otra cosa es que se deba hacer y que sea útil. Llevamos décadas discutiendo sobre lo mismo: en época de incendios se dice de aumentar las penas.

La prueba de que ni siquiera quien lo propone, que ha sido prácticamente el PP, se sujeta a ese argumentario es que en el catálogo de medidas que han propuesto no hablan de elevación de las penas. Por lo menos a mí no me consta, no es la medida estrella que hablan ellos del registro de pirómanos.

Los incendios, por sus efectos, por la zona en la que afecta y por la forma de producirse, pueden ser muy variados y la gran mayoría quedan en pequeños, incluso en conatos. Por eso el Código Penal prevé penas desde uno hasta 20 años. Está regulado en tres artículos concretos, en cuatro si tenemos en cuenta la imprudencia grave. Prevé penas incluso desde seis meses, porque podemos bajar un grado por la imprudencia.

En consecuencia, para los incendios más graves con peligro para la vida y la integridad física, una pena de 10 a 20 años es muy elevada, teniendo en cuenta que la pena de asesinato en el Código Penal tiene de 15 a 20 años. No creo, ni mucho menos, que sea necesario elevar las penas.

Además, se ha demostrado que la elevación de penas en este delito no produce ningún efecto, entre otras cosas porque el 70% aproximadamente de los incendios son imprudentes. Un incendiario imprudente no piensa que el incendio se vaya a producir, ni se lo imagina, con lo cual no piensa en la pena. Simplemente actúa por imprudencia y muchas veces él mismo intenta parar el fuego antes de que se extienda, lo que pasa es que muchas veces se le escapa de control. Por esa razón, la elevación de las penas no tiene ningún sentido.

En el caso de los pirómanos, que son gente que tiene alteradas sus facultades mentales, tienen un trastorno mental relacionado con el control de los impulsos, la pena le da exactamente igual. Es una conducta que es imprevisible, incontrolable y que no se sujeta a patrones normales de prevención.

P.-¿Un pirómano sería imputable?

R.-El pirómano por norma general es inimputable. Quiere decir que va a ir a juicio, si se le descubre y se prueba que fue él, y se va a enfrentar a una petición de absolución, pero con medidas de seguridad. Puede ser un internamiento en un centro de salud mental, en un centro terapéutico, o libertad vigilada. Una de ellas puede ser precisamente que no se acerque a determinadas áreas forestales, zonas de montes, o puede ser vigilada con pulsera de geolocalización.

P.- ¿Ha coincidido alguna vez con un pirómano en sala en sus dos décadas de carrera?

R.-No. He tenido personas inimputables por trastornos psíquicos distintos de la piromanía, porque lo que ocurre en los incendios es que mucha gente con trastornos psíquicos prende fuego por distintas razones. Pero no tienen que ver con la piromanía, tienen que ver con su propio trastorno cognitivo, porque les apetece, por cualquier frustración que hayan sufrido.

Entonces, he tenido sí gente con trastorno psíquico que ha provocado incendios y que efectivamente le hemos impuesto una medida. La última que la tuve el año pasado, por ejemplo, le impuso al tribunal una medida de seguridad que consistía en la custodia familiar, es decir, una persona de la familia se hace responsable de su conducta, el tratamiento ambulatorio obligatorio que tiene que rendir cuentas al tribunal de que lo sigue cumpliendo y el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar, la libertad vigilada que consistía en este caso en custodia familiar.

P.- ¿Probar este tipo de delitos en sala cuando se dan por imprudencia es complicado?

R.-Suele ser fácil, pero no siempre. Tenemos que distinguir lo que son los menores de los grandes incendios, que afortunadamente no son muchos. Aunque este verano pueda parecer lo contrario, no es lo normal.

Lo menores son los que afectan a un espacio muy limitado, que se controlan rápido y que no causan gran daño. Los incendios sencillos, como estos por imprudencia, suelen acabar muchas veces con una sentencia de conformidad. El autor lo reconoce, asume una pena que normalmente será suspendida y asume el pago de la responsabilidad de civil por los daños causados y los gastos de extinción que suelen ser elevados. Este tipo de delincuente no reincide o rara vez lo hace.

Sin embargo, los grandes incendios, como tuvimos aquí en Barranco Blanco en 2012 o Sierra de Pujerra en 2021-2022, sí son complicados, porque los daños son muy elevados. En el caso concreto de Barranco Blanco, las responsabilidades civiles eran superiores a 30 millones de euros. Es mucho dinero. Nada más que valorar esos daños es un proceso muy lento porque hay que hacer los procedimientos para dar con los perjudicados. En muchos casos, aquí en la Costa del Sol con más razón, porque son ciudadanos extranjeros que hay que localizar en sus países. Es un proceso largo, complicado y que coincide además con que como se trata de incendios en zona forestal, suelen ser competencia de partidos judiciales rurales. Es decir, caen en juzgados pequeños, muy colapsados ya por la propia materia que tienen ellos que llevar, civil y penal al mismo tiempo, y cuesta mucho asumir a un juzgado porque es una carga extra muy grande. Sin medidas de refuerzo es muy difícil que ese procedimiento salga en un tiempo razonable y se pueda llevar a juicio.

Yo he tenido dos de este tipo el año pasado, tardaron 12 y 13 años, me parece, en instruirse aproximadamente. Eso es muchísimo tiempo. Eso desvirtúa no solo la prueba del hecho, sino que al acusado al que lo tienen sometido a este procedimiento, también le causa un sufrimiento innecesario que va contra su derecho a tutela judicial efectiva. Por otra parte, hay bienes embargados de los que no se puede disponer. Todo eso va contra la tutela judicial efectiva de cualquiera de las partes, tanto de los investigados como de los perjudicados. Y llegado el momento de juicio, cuesta mucho más llegar a una sentencia de condena por todas estas circunstancias.

Varias personas observan el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España). La evolución del incendio forestal procedente de Porto (Zamora) ha sido “favorable” durante la noche, aunque se ha act / Carlos Castro - Europa Press

P.-¿Contra esa dilación se puede luchar?

R.-Se puede luchar si hubiera medios, que en unos casos tiene que ver con el propio estado de la Justicia y en otros casos tiene que ver con los medios materiales, que es competencia de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el de Barranco Blanco, la valoración de los bienes tardó 5 o 6 años. No estaba terminada todavía cuando se canceló el contrato con la empresa que estaba encargada de las peritaciones judiciales y tuvo que entrar una nueva empresa y empezar de cero el trabajo, con lo cual se alargó muchísimo más.

P.-¿Qué motivaciones se encuentran cuando hay incendios intencionados?

R.-No se puede reconducir a una sola motivación, porque es muy heterogéneo. Muchas veces tienen que ver con rencillas personales, con reparto de herencias, con peleas entre vecinos, con tensiones entre agricultores o ganaderos y cazadores... Son muy heterogéneos y no se pueden reconducir a una única.

Y muchas veces no sabemos ni por qué lo ha hecho y no lo sabremos nunca. Simplemente se puede acreditar que ha sido él. Es cierto que, en estos incendios intencionados, la investigación policial y el descubrimiento del autor es muy complicado. Normalmente, el que lo hace tiene mucho cuidado de no ser descubierto y lo hace a altas horas de la madrugada, en lugares muy alejados, donde no circula nadie, nadie lo va a ver y cuando se descubre ya está muy lejos.

Es una investigación policial muy complicada. Por eso en muchos de estos incendios, como el de Sierra Pujerra de 2021, la investigación policial no acaba por dar resultados y no podemos llevar a nadie a juicio.

Aeronaves en el incendio del paraje La Peña. A 5 de agosto de 2025 en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). Los usuarios del camping Torre de la Peña en Tarifa, en la provincia de Cádiz, han sido evacuados de manera preventiva debido al incendio que se ha declarado a las 15,00 horas de este martes en el paraje La Peña debido a una autocaravana que ha ardido y que ha sido el origen del fuego. En la zona están actuando efectivos del Plan Infoca están actuando con medios aéreos y terrestres. SOCIEDAD Nono Rico (Europa Press) / Nono Rico (Europa Press) / Europa Press

P.-¿Se podría hacer un porcentaje aproximado de cuántos son intencionados, cuántos por imprudencia...?

R.-Por mi experiencia profesional en Málaga, yo te diría que casi un 80% son imprudentes y que quizá el otro 20% serían intencionados y en ellos incluyo también los inimputables, los provocados por gente que sufre algún trastorno mental. Pero si me atengo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, de la última memoria, habla de un 67,8% de incendios imprudentes. Hablamos de imprudencia grave, que la imprudencia simple o imprudencia leve no es ni siquiera delito, es situación administrativa. Y de un 23,6% o 23,7% de incendios intencionados.

P.-¿Las administraciones qué papel juegan en todo esto cuando hay delitos?

R.-Tienen un papel fundamental que es la prevención, sobre todo la administración autonómica y local. Es realmente lo único que se puede hacer para evitar que las consecuencias sean catastróficas. Es una obligación legal y es lo que le corresponde, actuar en prevención y en gestión forestal.

Y sabiendo como se sabía, porque la propia Junta de Andalucía en mayo anunció que este año podría ser nefasto en materia de incendios forestales por las circunstancias que todos conocíamos, creo que no se ha dimensionado el problema y que no se está afrontando la prevención y la gestión del monte. No se está afrontando de acuerdo con la verdadera naturaleza o la dimensión del problema al que nos enfrentamos con las circunstancias derivadas del cambio climático y con lo que conocemos que es un fenómeno de abandono de la vida rural y de la vida tradicional, de las prácticas tradicionales de explotación del monte y de la ganadería extensiva. No se está sabiendo afrontar eso y creo que no se está actuando con toda la determinación que haría falta. Sobre todo, las administraciones no se están poniendo en manos de los técnicos, los ingenieros forestales, que son los que están marcando el camino desde hace muchísimos años.

P.-¿Puede haber condenas por imprudencia hacia la Administración?

R.-En principio no hay. No hay ningún procedimiento contra la Administración por imprudencia. No sería por imprudencia, sería por omisión en todo caso, pero es cierto que hay un oficio muy reciente del fiscal de sala que nos dice que tengamos eso en cuenta para ver la responsabilidad que puedan tener en la producción o el desarrollo del incendio cuando alguno afecte a algún municipio al que se le haya requerido para que adoptara los planes de prevención, a los que está obligado por ley de montes, y no se hayan implementado.

Es una vía que no se ha explorado, pero es verdad que en esta materia de protección penal del medio ambiente estamos siempre lindando fronteras entre derecho penal y administrativo y estamos un poco intentando marcar el camino. De momento, no se ha hecho y no sé yo si eso será posible, pero se nos indica desde la fiscalía de sala que nos lo planteemos.