Granjas y víveros urbanos, fábricas de embutido o videojuegos: 130 ideas de negocio para jóvenes en Andalucía

Montar una granja de cultivo urbano con hidroponía, desarrollar un proyecto de sistemas de riego inteligente, apostar por una fábrica de embutidos, abrir un estudio de desarrollo de videojuegos, tener tu propia escuela de deportes naúticos u ofrecerte como guía turístico especializado en determinadas rutas. Estas son algunas de las 130 ideas de negocios que la Junta de Andalucía oferta en el nuevo portal dirigido al emprendimiento juvenil de Andalucía imprende.

Se trata de una nueva herramienta que nace de un trabajo de investigación previo, desarrollado con el objetivo de ampliar el conocimiento de la juventud sobre las tendencias de mercado emergentes en Andalucía. Para la puesta en marcha de esta plataforma se ha llevado a cabo un análisis del ecosistema emprendedor de Andalucía, del que se ha desprendido que las energías renovables, el turismo sostenible y el experiencial, la economía circular, la biotecnología marina, la innovación, la tecnología y el agroindustrial son los sectores con mayores oportunidades de negocio en la región.

Estos hallazgos permitieron, en una primera fase, localizar 260 oportunidades de negocio, de las que han sido seleccionadas, en función de su impacto, su grado de diferenciación, la viabilidad técnica y económica y el nivel de escalabilidad, las 130 más innovadoras y propicias para potenciar el emprendimiento juvenil.

Para el director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, esta “iniciativa pionera de la Junta constituye un recurso estratégico de orientación y apoyo para jóvenes con inquietudes emprendedoras que da respuesta a la necesidad de impulsar el emprendimiento en sectores clave para el desarrollo económico”.

130 fichas detalladas

Las 130 ideas de negocio que recoge el catálogo se presentan en fichas. Cada una contiene una descripción de la idea de negocio, información relativa a su propuesta de valor, una segmentación del perfil de clientes, socios, actividades y recursos clave para su desarrollo, canales de distribución y fuentes de ingresos, entre otros indicadores.

Para su clasificación se ha tenido en cuenta el nivel académico de las personas emprendedoras (especializado, profesional o técnico), la experiencia requerida (alta, media o baja), la situación del sector económico (en desarrollo, fuerte o con potencial) y la zona en la que se lleva a cabo la idea de negocio (rural, urbano o mixto). Por sectores, ‘Tecnología e Innovación’ es el que aglutina mayor número de oportunidades de negocio, con un total de 32, que representan el 24,6% del total.

Entre ellas se encuentran ideas basadas en soluciones de inteligencia artificial, aplicaciones digitales y formación tecnológica, mostrando un claro enfoque en la digitalización. Le siguen ‘Turismo y Cultura’, con 30 ideas (23,1%) de ecoturismo, turismo patrimonial y sostenible, que dan respuesta a la creciente demanda de experiencias diferenciadas y responsables; y ‘Agricultura y Sostenibilidad’ (28 ideas, un 21,5%), que recoge iniciativas relacionadas con la producción ecológica, la economía circular y la innovación agrícola, alineadas con las tendencias globales de sostenibilidad. A ellas se suman ‘Energía y Medio Ambiente’ (25 ideas, un 19,2%), que aglutina las energías renovables y proyectos de consultoría ambiental especialmente destacados por su potencial en la transición hacia modelos más sostenibles; y ‘Comercio y Logística’ (15 ideas, un 11,5%), que recoge oportunidades en plataformas de comercio electrónico y logística sostenible, poniendo el foco en modelos de negocio ágiles y adaptables.