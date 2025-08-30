Segunda jornada de lucha contra el fuego del Infoca en el grave incendio de Lubrín, en Almería

Los términos municipales de Lubrín y Bedar, en la provincia de Almería, son escenario desde el pasado jueves de un grave incendio que ha provocado medio centenar de desalojos y el despliegue de un fuerte dispositivo terrestre y aéreo. El sábado, segunda jornada de lucha contra el fuego ha comenzado con 200 profesionales desplegados en la zona y con el riesgo controlado para la población. La Junta de Andalucía mantiene declarado el nivel operativo 1.

La mañana del viernes ha comenzado con zona noroeste activa mientras que el resto del perímetro está bastante contenido a pesar de no poder usar maquinaria pesada. "El viento sopla flojo por lo que los aéreos serán fundamentales", recoge la Agencia de Emergencias en un mensaje difundido en redes sociales.

Según informan desde la dirección de Extinción, el incendio es de viento y comenzó con fuerte poniente (rachas de 50 km/h), aunque durante la tarde del viernes bajado a 30 km/h y cambiado a sursuroeste. Además del viento, cuenta con otros dos elementos que dificultan la extinción: la orografía, con pronunciadas pendientes, y la vegetación de matorral denso y alto.

La prioridad de los servicios de extinción ha sido la salvaguarda de las personas y de las casas dispersas por la zonas, objetivo que se ha conseguido durante las dos jornadas. Para ello que durante la tarde los esfuerzos se han centrado en conseguir frenar el flanco norte y oeste, zona de La Umbría, protegiendo el término municipal de Bédar.

El Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantiene desplegados en la zona 190 efectivos terrestres grupos de especialistas, 18 medios aéreos (dos focas, dos anfibios ligeros, seis aviones de carga en tierra, uno de coordinación, dos pesados, cuatro semipesados y uno ligero), seis bricas, quince grupos de bomberos forestales, el subdirector del COP, técnico de extinción, un supervisor, siete técnicos de operaciones, tres agentes de medio ambiente y un encargado. Sobre el terreno también se encuentra la Unidad Médica de incendios Forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, además de los Bomberos de Levante.