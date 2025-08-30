Sotogrande huye de la masificación en verano: "Tenemos un modelo centrado en el turismo deportivo y residencial"

Del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) depende la urbanización de Sotogrande, una construcción a pie de playa conocida por ser el lugar de veraneo para muchas de las celebridades españolas. A 30 minutos de Marbella y 20 de Gibraltar, la costa de San Roque se ha convertido en uno de los enclaves más codiciados de la costa andaluza.

Se trata de complejos residenciales de viviendas unifamiliares, rodeadas de zonas verdes y múltiples equipamientos deportivos, que no sólo acogen a veraneantes andaluces. Son muchas familias de otras partes de Europa las que eligen Sotogrande como destino vacacional. Tanto es así que aunque la población censada en San Roque ronda los 35.000 habitantes, la zona turística del valle de Guadiaro puede llegar a triplicarse. Según el consistorio, durante los meses de julio y agosto la población asciende a los 70.000 habitantes.

A pesar de esta crecida estacional, tal y como describe el Ayuntamiento de San Roque para este periódico: "San Roque tiene un modelo turístico centrado en el turismo deportivo y residencial. La urbanización Sotogrande y el Campo de Golf Valderrama son los buques insignia de este modelo, al que hay que añadir nuestras numerosas canchas de polo y el Puerto Deportivo Sotogrande. Este turismo, de alto poder adquisitivo, huye de la masificación y es bastante respetuoso con el medio ambiente, de manera que en ese sentido lo tenemos fácil. De todas formas, desde el Ayuntamiento de San Roque velamos por el cumplimiento de la normativa medioambiental, y creo que la calidad de vida es alta, teniendo en cuenta que seguimos atrayendo población, siendo cada año el municipio que más crece de toda la provincia de Cádiz en términos porcentuales".

Calidad de las playas

Además las costas del municipio cuenta con hasta cuatro banderas azules ( reconocimiento internacional que se otorga a playas y puertos que cumplen con altos estándares de calidad ambiental, seguridad y servicios), pero como asegura el ayuntamiento esta galardón no conlleva una distinción entre las playas del litoral mediterráneo y las de la Bahía de Algeciras. En ambas zonas, bandera azul o no, se trabaja de igual manera en la implementación de nuevas infraestructuras, atención a personas con discapacidad o un servicio especial de seguridad.

Sin embargo, a pesar de las múltiples iniciativas implementadas como la gratuidad del transporte público para los empadronados en San Roque, o la incorporación de dos líneas especiales de autobús desde comienzos de junio hasta el 28 de septiembre para unir los dos núcleos de población con las zonas de playa, su ayuntamiento de denuncia que se sienten bastante abandonados por la junta de Andalucía: "A tenor de la experiencia de los últimos años, de la junta podemos esperar bastante poco. Pedimos que no se nos discrimine como ocurre con la subida del recibo del agua que se nos quiere imponer al Campo de Gibraltar, pero no se le pide a la costa del Sol".

San Roque ha logrado posicionarse como un referente turístico exclusivo en la provincia de Cádiz, con Sotogrande como emblema de un modelo basado en el deporte, la exclusividad y el respeto medioambiental, que cada año atrae a más habitantes y residentes. Eso sí, sin dejar un lado a los habitantes a tiempo completo del municipio de San Roque y sus playas.