¿Se despide el verano antes de tiempo? Esto dice la previsión hasta el 21 de septiembre

Llega el mes de septiembre y despedimos agosto con temperaturas suaves desde hace más de dos semanas. Atrás queda la ola de calor de agosto 2025, la tercera más duradera de los últimos años, y que nos dejó varios récords de temperaturas en España. Las temperaturas se recuperarán este último fin de semana de agosto pero caerén el domingo, inicialmente en el oeste peninsular, un descenso que se extenderá al resto del país el lunes, coincidiendo con el inicio del mes de septiembre, que en la primera semana registrará valores más bajos de lo normal, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Durante la jornada de este domingo se prevé que continuarán las temperaturas altas en estas zonas del sur y este de la Península, con valores similares, pero en el oeste habrá un descenso térmico por la llegada de un frente. De esta forma, la bajada será notable en el Cantábrico, de hasta 6 a 8°C.

La AEMET prevé que el descenso térmico del domingo se extienda por el resto del país este lunes, cuando solo se superarán los 30°C en zonas de los tercios este y sur de la Península.

Según la predicción, la primera semana de septiembre se presenta con temperaturas "más bajas de lo normal" en buena parte de la Península, en especial en la mitad occidental. Asimismo, las precipitaciones serán "más abundantes de lo habitual" para esta época del año en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos y puntos de Canarias, mientras que en el resto estarán en torno a los valores normales o algo por debajo.

Semana del 1 al 7 de septiembre

El lunes los 30ºC podrían alcanzarse en puntos del sur y este y en el resto, quedarán entre los 20-25ºC. Entre el martes y miércoles de la próxima semana se darían de nuevo ascensos, dejando un ambiente más suave. El jueves no se descarta que vuelvan a bajar, dando continuidad a esta montaña rusa térmica, anuncia eltiempo.es.

Agosto dice adiós más fresco de lo habitual El mes de agosto se despide este domingo en Andalucía con temperaturas por debajo de lo que suele ser habitual en estas fechas, con previsión de 36 grados en la ciudad de Granada, 35 en Málaga y Córdoba y 34 en Sevilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los termómetros se mantienen así sin cambios o en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y aumentando a moderados, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

Las temperaturas tendrán altibajos en función de la llegada de masas de aire cálido o frío. De esta forma, subirán el martes y miércoles, cuando se superarán los 34°C en los valles del Ebro y Guadalquivir, para volver a bajar el jueves. De cara al fin de semana, podrían volver a subir, con valores superiores a los 34-35°C en zonas del centro y mitad sur.

Semana del 7 al 14 de septiembre

Asimismo, durante la semana del 7 al 14 de septiembre, AEMET ha previsto que predominen temperaturas en torno a los valores propios de la épocao incluso más bajos, que pueden ser algo más cálidos en el este peninsular y los archipiélagos. Además, "no hay una tendencia clara" en cuanto a las precipitaciones, aunque serían "escasas" en el suroeste peninsular.

Semana del 15 al 21 de septiembre

En cuanto a la semana del 15 al 21 de septiembre, la incertidumbre es mayor, aunque AEMET prevé que, en principio, las temperaturas estén en torno a sus valores habituales, mientras que sigue sin haber una tendencia clara para las lluvias.

Por otra parte, la subida de temperaturas durante el fin de semana incrementará el peligro de incendios en amplias zonas de la Península. En este sentido, se esperan niveles "muy altos" o "extremos" sobre todo en áreas del noroeste, centro y mitad sur del territorio.

Montaña de rusa térmica

En la misma línea, el portal meteorológico eltiempo.es ha avanzado que la próxima semana, que traerá el otoño meteorológico, llegará con otra vaguada que cruzará el país entre el domingo y el lunes, con nuevas tormentas. De esta forma, este portal prevé una "montaña rusa térmica", ya que el lunes habrá valores más fríos de lo normal en casi todo el país, con pocas ciudades alcanzando los 30ºC.

A partir de entonces, continuará el aire más frío en altura sobre la mitad norte del país y no se descarta que, a mediados de semana, llegue otra vaguada más desde el Atlántico por lo que habría días más estables intercalados con otros más lluviosos.