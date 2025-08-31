Andalucía ultima los detalles de su sexta gran subasta: "Serán inmuebles y solares infrautilizados o abandonados"

La Junta de Andalucía tiene entre sus principales hitos de este inicio de curso político poner en marcha la que será la sexta gran subasta de inmuebles y solares desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia. En total, como adelantó este periódico, se van a subastar una treintena de propiedades que se harán públicas, junto a los plazos del proceso, este mes de septiembre. El proceso lo coordina la Dirección General de Patrimonio.

"Nuestro objetivo es poner en valor decenas de inmuebles y solares en desuso, infrautilizados o incluso en situación de abandono que son propiedad de la Administración pública y, por tanto, de todos los andaluces. Son inmuebles son heredados de las anteriores legislaturas de gobiernos socialistas y suponían una carga importante para el Gobierno andaluz, tanto por su gestión como por los costes generados por su mantenimiento", explica la Consejería de Hacienda en un comunicado en el que subrayan que habrá propiedades de todas las provincias andaluzas que salgan a subasta.

La Junta de Andalucía aún no ha cerrado los números de esta operación y los ingresos que prevé obtener por ella, pero sí incide en cuál será el destino de esos recursos: "Los ingresos que se obtengan por esta subasta, así como los de las subastas anteriores, se destinarán a sufragar los servicios públicos de los andaluces, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, entre otros. El deber de la Administración andaluza es gestionar con eficacia el dinero y el patrimonio de todos los andaluces y la forma en la que administramos ahora es buen ejemplo de ello".

Balance de subastas: 138 millones

Desde 2019 se han puesto en marcha cinco subastas de inmuebles o locales por los que se han obtenido un total de 138 millones de euros. La primera subasta se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en octubre de 2019 con un total de 22 inmuebles. De ellso, se consiguieron vender tres: el Edificio de Correos de Málaga (23,5 millones de euros); el Palacio de la Tinta de Málaga (21 millones) y la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz (11,8 millones de euros). En total, 56,4 millones de euros.

La segunda subasta se convocó el 1 de abril de 2022, tras el parón que supuso la pandemia de Covid-19. En esta ocasión, la subasta estaba destinada a particulares y pequeños inversores, para los que se ponían a la venta un total de 23 inmuebles, con uso mayoritariamente residencial, que tenían un precio de salida de 9,9 millones de euros. Finalmente, se adjudicaron 15 inmuebles, por los que la Junta de Andalucía ingresó algo más de 6 millones de euros. Entre los inmuebles enajenados se encontraban los antiguos pabellones de Japón (1,2 millones), Austria (600.000 euros) e Israel (545.000 euros) de la Expo 92 en Sevilla, o Villa Teresita (1,2 millones), en Granada.

En ese mismo año, aunque en el mes de julio, se convocó la tercera subasta de patrimonio público en desuso. Se ponían a la venta 33 inmuebles, con un precio de salida de 81,4 millones de euros. En la mayor parte de los casos se trataba de suelos residenciales con mayor o menor desarrollo urbanístico, aunque también se incluían suelos para usos terciarios o dotacional.

Son suelos que, desde 2012 y hasta principios de 2022, estuvieron incluidos en la encomienda de gestión de AVRA, que tenía el encargo de poner a la venta los suelos. La Dirección General de Patrimonio decidió recuperar la gestión directa de los suelos para impulsar su puesta en valor, debido a la falta de ingresos y el alto coste de la encomienda.

En la tercera subasta se adjudicaron 4 inmuebles, por un precio conjunto de 53.8 millones de euros, entro otros los terrenos de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla (27,4 millones), o el antiguo Cuartel de Mondragones, en Granada (15,1 millones).

La convocatoria de la cuarta subasta se publicó en el BOJA el 1 de febrero y ponía en venta un total de 14 inmuebles. Se adjudicaron 7 inmuebles, que han supuesto algo más de 7 millones de euros en ingresos para la Junta. Entre los inmuebles adjudicados en esta subasta se encuentran dos fincas rústicas de grandes dimensiones en La Rinconada y Aznalcázar (Sevilla) o la antigua sede de los juzgados de la calle Ollerías em Málaga.

El pasado 28 de mayo de 2024 se publicó en el BOJA la convocatoria de la quinta subasta, en la que se pusieron a la venta cinco inmuebles de uso turístico, tres villas turísticas (Fuenteheridos, Cazalla de la Sierra y Pinar de la Vidriera, en Huéscar) cerradas desde hace más de 10 años y dos residencias de tiempo libre (las de Pradollano, en Granada, y Siles, en Jaén) a cuya gestión directa ha renunciado la Junta de Andalucía por ser deficitaria. Como resultado de esta subasta, la Junta de Andalucía vendió por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos, en Huelva, y Cazalla de la Sierra, en Sevilla, cerradas desde 2005 y 2006, respectivamente.