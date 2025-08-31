Hallan un cadáver tras extinguir un incendio en una vivienda en Chipiona

Una persona ha sido hallada fallecida este domingo tras extinguir un incendio en una vivienda en el municipio de Chipiona, según han informado desde el Consorcio de Bomberos de Cádiz.

Así, según han precisado en un mensaje en redes sociales, los hechos han tenido lugar sobre las 07.54 horas de este domingo en la zona de Torrebreva, en camino del Olivar.

Los efectivos al llegar al lugar han encontrado ardiendo un vehículo en el exterior, una vivienda de planta baja, maderas acumuladas cerca de la casa y también una habitación de otra edificación cercana al inmueble.

Los bomberos han extinguido los puntos y, una vez dentro de la vivienda han encontrado dos habitaciones incendiadas y el resto del inmueble con humo. Así, tras extinguir el fuego, han localizado a una persona fallecida en el suelo de la cocina.